6月21日，伊利健康谷工业旅游项目正式开园运营。该项目以现代化生产工厂、牧场为依托，集聚科普教育、休闲娱乐、观光互动、研学旅游等特色项目，打造了集国际化、时尚化、科技化为一体的伊利工业旅游升级版本，助力呼和浩特乃至内蒙古自治区文旅产业高质量发展，也助推中国乳都向世界乳都高速迈进。同时，伊利在端午小长假期间安排了为期三天的开园嘉年华活动，为广大市民提供了一场丰富多彩的假期盛宴。

伊利健康谷工业旅游项目位于健康谷核心发展区，由草原乳文化博物馆、敕勒川生态智慧牧场、智造体验中心、液态奶全球智造标杆基地、奶粉全球智造标杆基地共同组成。项目以打造“智能化+旅游服务”为基础开发并应用了智慧园区管理平台，通过对游客大数据的采集分析，实现了景区运营精细管理、科学决策和高效人性化服务。场馆建设方面引用VR、XR、裸眼3D等技术手段，以科技化、智能化、现代化乳制品产业基地和乳文化多元体验、融合为核心，打造“全过程、一站式、体验式”的智慧旅游体系，促进文旅产业的科技化发展。其中，敕勒川生态智慧牧场、液态奶全球智造标杆基地、奶粉全球智造标杆基地都以国际一流的生产及管理能力，成为中国乳业具备全球发展实力的典型代表。

作为自治区十四五规划重点项目和呼和浩特市一号工程，伊利健康谷通过产业驱动全链发展、数字赋能智慧城市、绿色引领产城融合，创造了全球奶业多项之最，凝聚了全球奶业顶尖资源，成为世界瞩目的乳业硅谷，全面引领行业高质量发展。

凭借产业优势带动，截至目前，健康谷已吸引落地企业90多家，签约投资总额超600亿元，近期还与华强方特签订了战略合作协议。医院、学校、康养中心等一系列民生项目也正在建设当中。在乳产业业务板块，全球最大的年产6万吨再制奶酪项目正在试生产，上游配套的16座规模化牧场已陆续进牛、产奶，国创中心项目也正在加紧建设，乳产业综合效益正在不断凸显。