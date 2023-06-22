宁夏：到2025年底实现基本养老服务制度基本健全

记者21日从宁夏民政厅获悉，日前，宁夏印发《关于推进基本养老服务体系建设的实施方案》(以下简称《实施方案》)，提出到2025年底，实现基本养老服务制度基本健全，清单不断完善，服务对象、内容、标准等清晰明确。

基本养老服务是指由国家直接提供或通过一定方式支持相关主体向老年人提供的，旨在实现老有所养、老有所依必须的基础性、普惠性、兜底性服务，包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。

《实施方案》提到，到2025年底，宁夏基本养老服务对象精准识别和动态管理机制初步建立，老年人享受助餐、康复、护理、精神慰藉等服务更加便利。已运营敬老院全部开展面向社会老年人的集中照护服务，乡镇(街道)范围具备综合功能的养老服务中心覆盖率达到60%，养老机构护理型床位占比达到60%。

《实施方案》提出，宁夏将采取建立基本养老服务清单制度、健全政府购买养老服务制度、开展老年人能力综合评估、推进长期护理保险试点、完善社区养老服务配套设施、推动完善基本养老服务网络、提升居家社区养老服务水平、实施困难老年人家庭适老化改造等措施，加快建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系，提供方便可及、价格可负担、质量有保障的基本养老服务，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。