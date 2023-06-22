时值仲夏 节分端午（诗词里的中国节·端午）

“端午临中夏，时清日复长。”仲夏时节，粽叶飘香，雄黄酒浓——又是一年端午到。端午又名端阳节、重午节等，它与春节、元宵节、中秋节等一样，都是中国民间重要传统节日。

端午，是一个盛产诗词的节日。透过那些隽永的文字，我们能看到，在漫长的历史岁月中，端午的习俗与精神内涵如何世代传递、至今不辍。

食粽子是端午习俗中的重要部分，陆游诗云：“粽包分两髻，艾束著危冠。”粽子早在春秋时期之前就已出现，据记载，历史最悠久的粽子是蜂蜜凉粽子；到了宋朝时，民间开始出现有蜜饯放于其中的“蜜粽”；元、明时期，粽子的包裹料逐渐出现芦苇叶，粽子的品种也更加丰富多彩；到清朝，粽子最终逐渐成为今天的模样。

端午岂止粽飘香。赛龙舟也是端午最重要的节日民俗活动之一。唐代诗人卢肇《竞渡诗》写得热闹：在击鼓声中，人们划动雕成龙形的独木舟做竞渡游戏——“鼙鼓动时雷隐隐，兽头凌处雪微微”；岸上观看的人们齐声欢呼，声音冲破云霄，浪花和飞鸟欢快地跳跃着——“冲波突出人齐譀，跃浪争先鸟退飞”；最妙的是，心中默默支持的龙舟向终点冲去——“向道是龙刚不信，果然夺得锦标归”。

近日，北京师范大学社会学院人类学民俗学系主任萧放在人民网“人民访谈”中解读端午习俗时介绍，端午时节正值仲夏，高温、潮湿，人们在这一段时间往往有驱虫、强身的诉求。文天祥在诗中提及：“五月五日午，赠我一枝艾。”端午这天，人们采艾草悬于门上，把菖蒲做成宝剑形挂在屋檐下，有驱虫灭蚊之功效。

一个传统节日，是岁月的陈酿，也是沉淀着厚厚文化土层的历史河床。端午节，人们吃粽子、赛龙舟、佩香囊、点雄黄、吟诗词……千百年来，我们的祖先从美好的生活愿望出发，创造出许许多多动人有趣的习俗。“我欲从灵均，三湘隔辽海。”这些习俗，与寄托于端午的家国情怀一道，穿越时空，如今仍能在我们心中激起巨大回响。

竞渡诗

卢 肇 唐

石溪久住思端午，

馆驿楼前看发机。

鼙鼓动时雷隐隐，

兽头凌处雪微微。

冲波突出人齐譀，

跃浪争先鸟退飞。

向道是龙刚不信，

果然夺得锦标归。

乙卯重五诗

陆 游 宋

重五山村好，

榴花忽已繁。

粽包分两髻，

艾束著危冠。

旧俗方储药，

羸躯亦点丹。

日斜吾事毕，

一笑向杯盘。

端午即事

文天祥 宋

五月五日午，

赠我一枝艾。

故人不可见，

新知万里外。

丹心照夙昔，

鬓发日已改。

我欲从灵均，

三湘隔辽海。

《 人民日报 》（ 2023年06月22日 06 版）