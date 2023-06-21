“二阳”后失眠乏力怎么办?中医这样“辨证施治”

近期，网络上关于“嗓子痛”“二阳”等内容的讨论很多，面对“二阳”，我们该怎么办？针对社会热点关切，广东佛山市中医院全科医学科副主任中医师肖秋生在做客人民健康“中医有良‘方’”系列科普栏目时提到，目前来看，全国发热门诊就诊患者数量虽有增加，但患者症状主要集中在发热、呼吸道症状，且大部分人“二阳”症状普遍比“一阳”轻。

“虽然我们很多人打过疫苗或者曾经感染过新冠病毒，身体形成一定的免疫力，但是感染不同的毒株人体反应还是不同。”肖秋生说，大部分“二阳”患者会出现头晕及全身乏力，还会伴有轻微的肌肉或关节酸痛，部分患者有呕吐腹泻等症状，但常能自行改善。后期虽然也有咳嗽、鼻塞流涕等症状，甚至味觉减退，但症状并无“首阳”时严重。当然，也有人症状不明显，可能只表现为咽部不适、轻微咳嗽、乏力头晕等症状。

“应对新冠后症状，中医药具有特色优势。”肖秋生介绍，中医从人的整体层面实施治疗，强调治疗“人”，而不是专注于“杀病毒”，通过调整人体阴阳平衡，激起人体的自我防御能力，从而起到抗病的作用。

中医言道：心主神明。如果气血不足，会导致心无所主，便会出现乏力、心慌心悸，甚至失眠等“虚症”。“二阳”后的患者，正邪相交，邪气虽已去，但正气已耗伤，会出现气血阴阳不足，导致一系列不适症状。肖秋生说：“患者可服用对症心脾气血两虚的中成药，比如常见的复方阿胶浆等，达到补益气血、宁心安神的效果。”

肖秋生说，中医讲究“辨证施治”，即注重根据不同的“虚症”和不同的“体质”进行个体化治疗。针对不同新冠后症状，所采取的中医治疗方案大有不同。比如，“二阳”后出现睡眠障碍、气血不足，可以尝试沐足、穴位按摩，或者黄芪、党参、龙眼肉泡水喝。如果患者气血严重不足甚至体虚，也可以选择服用阿胶等中成药进行滋补，补益气血，改善睡眠质量，进一步提高免疫力。

“阳”的次数越多，症状是否会越重？对身体的伤害是否越大？对此，肖秋生表示否认。她说：“首先，大家不要心理恐慌，其次，要一如既往做好自我防护，尤其是高龄老人、没有接种新冠病毒疫苗的基础病患者等高风险人群，要勤洗手、戴口罩，适当加强锻炼，增强营养摄入，少去人口密集的地方等。不管是预防二阳还是其他传染病感染，这些都是非常有必要的防护措施。”

炎炎夏日，如何提高抵抗力呢？肖秋生建议，保护脾胃是关键。因为夏季阳气在外，脏腑阳气虚弱，此时，切忌大量饮用冷饮或食用冰冻水果，这样容易伤脾胃，脾胃虚则易生湿。日常饮食中，建议公众服用一些健脾祛湿的中药食材，脾胃为气血生化之源，脾胃若强健，人体抵抗力自然随之提高。（赵晓彤）