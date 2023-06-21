我国多渠道构建猴痘监测预警体系 重点人群做好防范

新华社北京6月20日电 近期，随着亚洲部分地区出现猴痘病例增多趋势，我国北京、广州等个别城市也出现了少数病例，国家卫生健康委、国家疾控局组织专家进行解读。中国疾控中心卫生应急中心有关负责人表示，我国多渠道构建猴痘监测预警体系，持续开展风险评估和及时报告，下一步将加强对重点人群健康教育，推进重点人群做好防范、及时就诊。

中国疾控中心卫生应急中心副主任、研究员施国庆表示，猴痘是由猴痘病毒感染所导致的人兽共患病毒性疾病，猴痘病毒主要通过破损的皮肤和黏膜进入人体。根据世界卫生组织报告，2022年5月份以来的猴痘疫情，感染人群基本是有男男性行为的人群，以及他们的关联人群。

据悉，为及早发现病人，我国多渠道构建猴痘监测预警体系，包括做好入境人员监测；要求全国医疗机构皮肤性病门诊、艾滋病咨询检测门诊发现猴痘样病人后及时询问流行病学史，及时采集标本送相关实验室检测；对重点人群，例如有男男性行为的人群进行健康教育，明确一旦出现症状要及时就诊。

根据《猴痘防控技术指南（2022年版）》，为预防感染猴痘病毒，出入境人员和涉疫地区人员，需关注所在国的猴痘疫情信息，在猴痘地方性流行地区，尽量避免与啮齿类动物和灵长类动物（包括患病或死亡的动物）接触。同时，疫区归国人员需注意自我健康监测，出现皮疹等症状时，应主动就医并告知接诊医生疫区旅行史，以助于诊断和治疗。