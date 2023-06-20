预防高血脂 这三大秘籍请收藏

人民网北京6月20日电 （记者乔业琼）随着人们生活水平的提高，膳食结构发生了较大变化，植物纤维及油脂类食物的比例愈来愈小，谷类食物摄入量呈下降趋势，动物食物的摄入量明显上升，老年人高血脂症的患病率日益升高。如何预防高血脂？云南疾控微信公众号提示，远离不良饮食行为很重要，“少油、少盐、少糖”需做到，以下“三大秘籍”要牢记：

少油烹饪是关键

食物制作应选择少油烹饪方式，减少食品过度加工，少用油炸、油煎等多油烹饪方法，多选择蒸、煮等方式。肉类食物多采用蒸、炖、煮等烹调方法做菜，减少炸、煎等使用频率。蔬菜多采用白灼、蒸、凉拌等方法。为了控制每日的食用油摄入量，建议家里使用带刻度的油壶。

少盐烹饪有方法

培养清淡口味，食盐用量每日不宜超过5g。日常生活中可以用小盐勺，或者带有刻度的控盐勺，有意识的减少盐量。

少吃酱油、鸡精、味精、咸菜、咸肉、酱菜等高盐食品。比起炒菜放的盐，更多的盐藏在调味料里。可以使用含钠量较低的酱油替代盐；也可直接用天然调味品代替盐如醋、柠檬汁、葱姜蒜、八角、花椒等进行调味，使菜品口感丰富有层次。

少糖饮食习惯需养成

限制糖的摄入，少吃甜食。在日常生活中不喝或少喝含糖饮料，可以用白开水替代饮料；减少食用高糖类包装食品的摄入频率：如饼干、冰淇淋、巧克力、糖果、糕点、蜜饯、果酱等；在家庭做饭的过程少放糖，可以尝试用辣椒、大蒜、醋和胡椒等调味料为食物提味以取代糖，减少味蕾对甜味的关注。