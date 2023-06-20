京津冀第一届医药创新发展大会开幕

6月18日，由河北省药学会、北京药学会、天津市药学会联合主办，中国药学会、雄安新区管委会、河北省科学技术协会共同指导的京津冀第一届医药创新发展大会在雄安新区开幕。

大会以“医药创新·雄安启航”为主题，共商医药创新之道，共襄医药发展盛典。国内医药领域知名院士、专家学者、京津冀区域政府部门领导、知名医药企业、医疗机构专家代表等400余人聚集一堂，线上近万人参与观看聆听。

会议设置开幕式嘉宾致辞、主旨报告和9场专题会议环节。主旨报告环节分别由全国政协常委、经济委员会副主任、中国国际经济交流中心常务副理事长毕井泉作《提振市场预期和信心，促进生物医药产业创新发展》；中国工程院院士、中国医学科学院肿瘤医院国家新药抗肿瘤临床研究中心主任徐兵河作《中国抗肿瘤新药研发的现状与挑战》；中国药科大学副校长姚文兵作《医学教育改革背景下的药学教育创新发展》；俄罗斯自然科学院外籍院士、中国科学院国家重点实验室课题组组长杜昱光作《中药多糖资源挖掘与思路创新》主题精彩演讲。“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、国医大师、天津中医药大学名誉校长张伯礼为大会发来视频贺词。

九场专题学术研讨会分别为“药学服务与创新”“肿瘤药的创新与发展”“新冠感染后康复及治疗”“创新药前景与高质量发展”“创新药价值与临床应用”“合理用药管理与实践”“医保政策研讨”等内容。

本届大会同时发布中国药学会与河北省科学技术协会签订的战略合作协议和京津冀三地药学会创新发展共识。

除此之外，大会遴选了50家在国内外排名前100强医药企业参会参展。