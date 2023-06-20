选购食用粽子应注意啥？天津市消协发布端午节消费提示

人民网北京6月20日电 （曹淼）端午节佳节将至。据天津市消协微信公众号消息，为让广大消费者度过一个欢乐、祥和的佳节，天津市消费者协会温馨提醒消费者在选购食用粽子时注意如下事项：

识别“返青粽叶”。消费者可以从三个方面识别“返青粽叶”粽子：一要看外观，正常粽叶在制作过程中经过高温蒸煮，颜色会发黄发暗，而“返青粽叶”色泽青绿，表面鲜亮；二要闻味道，正常粽叶包制的粽子煮熟后会散发出粽叶的清香，“返青粽叶”煮后不仅香味不浓，反而有淡淡的硫磺味；三是看煮粽子的水，正常粽叶煮后，水呈淡黄色，“返青粽叶”煮后，水会呈现淡绿色。

选信誉好的正规商家。消费者选购粽子时，应选择储藏条件较好、符合卫生要求的正规商场、超市和市场。

注意查看标识与说明。购买预包装的粽子，应注意查看产品标签上是否标明了产品名称、生产日期、保质期、厂名、厂址、净含量、配料表、保存方式、食用方法等等。

理性消费避免浪费。自觉抵制过度包装的粽子礼盒。要根据自己实际需求合理购买粽子，最好现吃现买，避免食用不完造成浪费。粽子大多属于高糖、高能量的食物，对于糖尿病、三高、有肝胆疾病的消费者，一定要控制食用量。即使是正常人一次也不宜过量食用，以免引起胃肠负担过重，造成消化不良。