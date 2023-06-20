5月国家药监局批准注册医疗器械产品175个

人民网北京6月20日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，2023年5月，国家药监局共批准注册医疗器械产品175个。其中，境内第三类医疗器械产品128个，进口第三类医疗器械产品27个，进口第二类医疗器械产品20个。