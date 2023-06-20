了解“艾”才更好爱 云南疾控发布相关提示

人民网北京6月20日电 （记者乔业琼）2023年高考落下帷幕，走出“浴血奋战”的考场，学子们迫不及待地开始向心仪的对象表白，压抑已久的情感终于得到释放，难免放飞自我。对此，云南疾控微信公众号近日发布提示，各位家长和学子们在关注高考成绩的同时，也不要忘记关注青年学子的性健康，远离艾滋病。

什么是艾滋病？

艾滋病，亦称“获得性免疫缺陷综合征”（AIDS），是一种由人类免疫缺陷病毒（HIV）感染引起的以T淋巴细胞免疫功能缺陷为主，使人体免疫力下降，从而发生多种不可治愈的感染和肿瘤，最后导致死亡的一种严重传染病。目前尚无有效的疫苗和治愈药物。

艾滋病的传播途径有哪些？

性传播。在没有保护措施的情况下，与感染HIV的同性或异性发生有体液交换的性交，可以导致HIV经性接触传播。性传播方式是目前全球最为主要的传播方式。包括同性行行为、异性性行为及双性性行为。

血液传播。通过输入含有HIV的血液/血液制品或由于含有HIV的血液污染相关器械可造成HIV的传播。包括静脉注射吸毒、输入被污染的血液和血液制品、使用被污染的医疗器械、共用被污染的剃须刀和牙刷、文身、文眉等。

母婴传播。感染HIV的妇女将病毒传染给其孩子称为母婴传播。如果采取有效的母婴传播阻断措施，可以大大降低母婴传播的风险。

提示：一般性的握手、拥抱、接吻、共同用餐、游泳、共用马桶、电话以及蚊虫叮咬不会传播艾滋病。

如何预防艾滋病病毒感染？

树立正确的恋爱观，拒绝婚前性行为。高中阶段是青少年进入性成熟期的重要阶段，迫于升学的压力，学子们对性健康的关注不足，性冲动和性欲望往往被压制。高考后压力被释放，有些学子们迫不及待开始“表白”。在此，呼吁各位学子保持克制，拒绝婚前性行为。

远离不安全的场所，避免受到不法侵害。远离KTV、夜总会、酒吧等娱乐场所，避免醉酒，在醉酒、意识不清的情况下，个人防护能力减弱，容易受到不法侵害并感染艾滋病病毒；远离毒品，不吃喝陌生人给的食品和饮料，避免误用新型毒品后发生不安全性行为， 增加感染艾滋病病毒的风险。

在发生性行为时，全程正确使用安全套。避免与HIV感染状况不明的人发生无保护的性行为，在不知道对方感染状况的情况下，任何一次性行为均有感染艾滋病病毒的风险。在发生性行为时，应全程正确使用合格的安全套，不仅能避免意外怀孕，也能有效地预防性病艾滋病。

暴露后预防，及时服用“后悔药”。如果发生不安全的性行为，一定要及时到当地艾滋病抗病毒治疗医院咨询，购买阻断HIV感染的“后悔药”，72小时内服用有效，2小时内服用效果最佳，越早服用效果越好。

及时检测和治疗，寿命不受影响

发生未使用安全套的性行为后，应及时到当地疾控中心或医疗机构做艾滋病咨询与检测。如果不幸感染HIV，应及时进行艾滋病抗病毒治疗。目前我国提供免费的抗病毒治疗药物，尽管不能治愈，但是在医生的指导下，及时规律地服药，HIV感染者寿命不受影响；HIV感染的女性，在妇幼保健机构医生的指导下进行母婴阻断，可以生育健康的小孩。