如何对拖延症说再见？上海疾控提出四点建议

人民网北京6月20日电 （记者乔业琼）生活中，不少人都有过拖延症，有的甚至严重影响个人的学习和工作。如何对拖延症说再见？上海疾控微信公众号提出四点建议。

一是马上采取行动，边做边调整

有些人做事总是瞻前顾后，久而久之就成了“思想上的巨人，行动上的矮子”。可是，任何事情想得再好都不如立刻去做，虽然行动不一定能带来令人满意的结果，但不采取行动就绝无可能获得满意的结果。不要等待什么完美时机、完美方案，更不要被自己凭空设想出来的困难所吓倒，积极主动地行动起来，根据实际情况边做边调整，你就会发现车到山前必有路，船到桥头自然直。

二是明确任务优先级，分级处理

把工作按照重要和紧急程度这两个不同的维度划分成四个象限：紧急又重要、重要但不紧急、紧急但不重要、既不紧急也不重要，然后采取不同的处理方式分别对待不同象限的工作。

三是巧妙分解目标，逐一攻克

学会把学习、工作目标化整为零、化繁为简，一步一步地实现这些阶段性的小目标，每天进步一点点，就会在不知不觉中变得自信强大起来，将原先看似遥不可及的目标变得触手可及。

四是提高自制力和专注力，试试“25分钟工作法”

做任何事情之前都需要设立一个时间期限，在这段时间里最大限度地让自己保持专注，集中精力，如果条件允许的话，在完成任务前干脆将一切会影响你工作效率的东西统统关掉来创造一个清净的环境。