刘晓程：围绕三个维度打造智慧医院管理新体系

“推进智慧医院高质量建设，需将‘以病人为中心’落到实处，围绕人流、物流、信息流三个维度打造智慧医院管理新体系。”近日，泰达国际心血管病医院（以下简称泰心医院）院长刘晓程做客人民健康《院长谈》系列节目，就医院智慧物流、智慧管理及智慧服务等话题进行了交流分享。

“判断一个医院服务的好与坏，要看是否具有人性化、现代化特点。人性化是将‘以病人为中心’落到实处，而现代化则是围绕人流、物流、信息流三个维度打造智慧医院管理新体系。”刘晓程介绍说，为提升后勤、物流等保障服务管理水平，泰心医院打破传统医院电梯的速度限制，配备速度每秒2.5米的垂直电梯，为患者就医提供了便捷，节省了等待时间。在智慧物流方面，泰心医院是全国第11家运用气动物流系统的医院，气动物流系统可覆盖全院的医疗环节，形成一张现代化的物联网，其运行模式提高了血液、药品、文件等物品的传输效率。早在2003年建院伊始，泰心医院便建立了54个气动物流装置站点并设置各医疗场景优先级，优先满足手术室、导管室、急诊室、ICU、CCU等医疗场景下的运输需求，为抢救患者生命争分夺秒。他认为，气动物流系统为现代化物流、提高医院管理效率创造了条件。

“‘D to W’时间指的是急性心肌梗死患者从进入医院大门到导丝通过的时间，国际标准为90分钟内。源于现代物流和信息流融合下的突破，泰心医院‘D to W’平均为52分钟、最短为16分钟，使得更多心肌梗死患者在黄金时间内获救。”据刘晓程介绍，泰心医院在2015年即实现无线、无纸张、无胶片。在今后智慧医院信息化建设过程中，还将继续回归医疗本源，以患者为中心，通过现代化管理使医院进一步为患者提供优质、高效的服务。

“目前公立医院发展过程还存在利益孤岛、信息孤岛、服务孤岛和技术孤岛等问题。若想打破这四个孤岛，就得实现医院管理现代化、信息现代化。”刘晓程以泰心医院为例进一步解释说，医院高度重视医院信息化建设及互联网医院发展。2020年在天津的22000多张网上处方中，泰心医院开方占比98%。此外，泰心医院还与海油医院、泰达医院、中海油公司、中信海直公司签订扩大空中救援病种合作协议，建立远程救助的立体120体系，迄今已从海上救助了30位患者。

刘晓程表示：“现代物流、现代运输、现代信息等高精尖技术和管理思想交织到一起，能够使医疗服务产生革命性变化。未来，泰心医院将持续完善立体120体系，为更多患者提供优质医疗服务。”（张慧丹）