探索职业健康管理新模式 2023企业健康管理论坛举办

6月16日，由平安健康主办、人民健康支持的“2023企业健康管理论坛暨数智新体检发布仪式”在北京举行。论坛旨在探索企业健康管理模式，服务职业人群健康，与会专家、企业代表围绕“健康管理”“职业人群健康”等热点话题展开交流，共话企业健康管理。

2023企业健康管理论坛现场

平安健康董事长兼CEO方蔚豪说，推进健康企业建设是提升人民群众健康管理意识的重要抓手，有利于提升企业职工的幸福度、满意度，带动更多人群提升健康意识。近年来，平安健康积极构建为企业、为职工提供健康服务的创新模式，探索一站式、全方位、覆盖线上线下的高质量健康服务方案，并取得了一些积极成效。在下一步规划中，平安健康将在创新健康服务模式、提升服务质量等方面与社会各界积极协作，共同助力职工健康及健康企业建设。

中国科学院心理研究所教授、国家公务员心理健康应用研究中心主任祝卓宏以“科学压力管理 促进职工健康”为主题分享了压力管理的相关方法。他认为，当前，慢病人群正逐年增加，压力是慢病发生的一个主要原因，每个人都有自身压力的临界点，超过压力临界点会对身心健康造成损害。《健康中国行动（2019-2030年）》也提出要重视心理健康促进行动。因此，个人与企业应重视加强心理健康、提升压力管理水平。他建议，个人可以通过选择正确价值方向、认知重评和解离、自我关怀接纳情绪、“STOP”愤怒情绪管理、正念腹式呼吸练习等来科学有效地提升压力管理能力。

平安健康高级副总裁陈琳在题为“个性化企业健康管理新时代:平安健康易企健康2.0的突破与创新”的主题发言中详细介绍了平安健康在企业健康管理方面的有益探索。在陈琳看来，推动企业的健康管理，需要融合家医、专医、名医和就医四医专业服务，打造“自建+合作”“线上+线下”的全方位专业医疗服务。“在体检方面，要关注检前、检中、检后的全流程，充分运用数字化手段统筹员工的体检需求，打造针对性的体检方案，用规范的体检体系助力疾病的早筛早检。在健康管理方面，企业应该重视健康设施、文化活动等设施服务建设。以健康活动为抓手，如开展名医健康讲座、心理健康讲座、上门理疗等活动，引领员工健康习惯。同时整合线上线下资源，实现优质医疗资源的高效匹配，助力企业健康文化建设。”陈琳建议。

为促进行业健康规范发展，活动现场，中国健康管理协会与行业代表共同发起了“企业健康管理服务规范制订”行动，将为行业发展树立专业化的行业标准并为企业的健康管理工作带来清晰、规范的引导。

企业健康管理服务规范制订启动

在题为“数智化如何在职场健康发挥最优解”的圆桌讨论环节，中国健康管理协会保险服务分会副会长兼秘书长李州利、平安健康总裁吴军、人民健康副总经理赵娟围绕数智化、健康企业建设等话题分享了各自的观点。

“让每一位员工都能享受到必需的医疗健康保障服务是打造健康企业的重要一环。”赵娟认为，当前，随着经济的发展与企业发展步伐的加快，企业职工对于自身健康问题更加重视，这为企业做好健康企业建设提供了有益支撑。加强健康企业建设，要加强员工健康服务保障，助力企业可持续发展与员工协调性发展。

李州利认为，企业健康管理的核心就是通过健康管理的方式提高生产力。尤其是随着信息化、数智化水平的提升，医疗健康领域数智化手段应用场景逐渐增加，数智化手段让医疗健康多维度多层次的问题可以更高效地解决。加强健康企业建设，可以通过加强群体管理，对职工进行激励和督促，同时节约企业在进行健康管理方面的成本。

“数智化就是在数字化的基础上让数据化发挥最大的作用。”吴军说，当前，各行各业都在向数智化迈进，平安健康以数智化为依托，通过数据的积累创新服务模式，不断为客户提供全方位全生命周期的服务方式。加强健康企业建设，首先要塑造健康企业文化，提升职工健康管理意识，其次，在健康服务方面更贴近职工需求。

会上，由平安健康组建的平安健康数智体检研究院宣布成立。据了解，平安健康数智体检研究院依托相关医学协会、科研院所和线下医疗机构，以企业员工体检为核心，通过专业赋能和大数据分析，开展企业体检相关专题和专项科学研究，助力提升企业体检专业性、有效性。

平安健康数智体检研究院成立

平安健康数智体检研究院行政院长庞斌说，近年来，体检已经进入了“检”“存”“管”“医”的全周期服务阶段。体检是员工健康管理的起点和重要数据依据，要提升企业体检的实际价值感，真正为企业服务，守护员工健康。“实现企业体检的实际价值，要深耕行业专业研究。以企业员工体检为核心，通过专业赋能和大数据分析，开展企业体检相关专题和专项科学研究，从而提升企业体检专业性、有效性。另外，可以依托相关医学协会、科研院所和线下医疗机构，开展线上+线下健康管理方案研究，标准化体检服务流程和内容。”庞斌建议。

平安健康高级副总裁伍烘亮介绍说，通过平安健康数智体检研究院对职工健康问题进行分析，并为企业提供专业化、定制化的服务选择是平安健康当前的工作方向。未来将依托健康体检数据的沉淀，持续推进服务的科学性和精准性。（何垚森）