炎炎夏日 警惕蜱虫叮咬这样做

人民网北京6月18日电 （记者乔业琼）夏天到了，随着气温逐渐升高，许多人会选择远离城市喧嚣去郊外避暑，感受大自然的凉爽。重庆疾控微信公众号提示，在浅山丘陵的草丛中，或者是郁郁葱葱的树林里，可能潜伏着蜱虫，要做好预防。

蜱虫，俗称狗爬子、草爬子、狗豆子，是蜱目蜱总科中吸血性、寄生性节肢动物的统称，全世界已发现约800余种，分为硬蜱、软蜱和纳蜱3个科，我国有硬蜱和软蜱2科、100余种。蜱虫能传播40余种人兽共患病，其危害仅次于蚊虫。虫体椭圆形，未吸血时腹背扁平，背面稍隆起，成虫体长2～10 mm；饱血后胀大如赤豆或蓖麻籽状，可达20～30 mm。平时匍匐在森林、山区或公园的草尖、树尖或灌木丛之上，一旦人或动物经过时接触到它，便会被它的前肢牢牢勾住，从而爬到宿主身上进行叮咬、吸血。

蜱虫叮咬会使人感到不安、疼痛，并引起局部损伤和皮炎，某些种类的雌蜱（如长角血蜱等）唾液腺可分泌一种神经毒素，引起急性上行性的肌萎缩性麻痹，称为“蜱瘫痪”，如果作用于与呼吸有关的神经上较长时间，可使人呼吸受到抑制、窒息而死。

蜱虫是排名第二的疾病传播媒介，能携带83种病毒、14种细菌、17种回归热螺旋体、32种原虫以及多种立克次体等病原体。其传播的人兽共患疾病包括斑点热、莱姆病、森林脑炎、出血热、Q热、回归热、野兔热、鼠疫、布病和巴贝斯虫病等。目前已知的传播途径有两种方式：通过蜱虫叮咬传播——蜱虫叮咬携带病原体的宿主动物后，其自身或其后代再叮咬人时，病原体便可随之进入人体引起发病；通过接触传播——直接接触危重病人或带菌动物的血液等体液，也有可能会导致传播。

预防蜱虫叮咬和蜱传疾病，首先是做好个人防护。去公园或野外踏青，要穿长袖衣衫，不要穿凉鞋，扎紧腰带、袖口、裤腿，避免在草地、森林中长时间坐卧，裸露皮肤表面涂抹含避蚊胺（DEET，不建议2岁以下婴幼儿使用）的趋避剂可预防蜱虫叮咬；其次是要做好自身检查，从野外回来尽快洗澡检查，并特别注意自己的头皮、耳后、颈部、腋窝、腘部等这些有皮肤褶皱的地方，是否有蜱虫叮咬，因为蜱虫的唾液里的一些成分有麻醉作用，可以让人感觉不到疼痛，如果携带宠物的话，切记同样检查宠物身上是否有蜱虫附着。

另外，可对居家周围环境进行预防性处理，喷洒合适的卫生杀虫剂，使用前应认真阅读说明书，按照使用说明施放药物；同时住房要通风干燥，堵塞墙洞和缝隙，畜棚禽舍要打扫干净或用药物喷洒，以消灭蜱虫的孳生场所。