权威解答｜“猴痘”是什么？有哪些传播途径？如何科学应对猴痘病毒？——权威专家回应

近日，北京、广州等地接连监测发现猴痘病毒感染病例。什么是猴痘病毒，如何传播？重点人群怎样做好监测报备？出现哪些症状须及时就医？针对社会热点关切，国家卫生健康委、国家疾控局日前组织专家接受记者采访，专门作出回应。

普通人群感染猴痘几率不高

“猴痘是一种由猴痘病毒引起的动物源性疾病。既往主要在西非和中非地区呈地方性流行趋势。”中国疾控中心卫生应急中心副主任、研究员施国庆介绍，目前全球每周报告约90例猴痘病例，猴痘疫情已处于较低水平。今年5月11日，世界卫生组织已宣布猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。近期，随着部分亚洲国家出现猴痘病例增多趋势，我国个别城市也出现了少数病例。

2022年5月以来，全球多地暴发猴痘疫情，我国疾控机构高度重视，从加强入境人员卫生检疫、感染高风险人群监测、医疗机构症状监测等方面，持续开展风险评估和及时报告。

专家指出，猴痘病毒主要是通过破损的皮肤和黏膜进入人体。作为普通民众，接触的机会很少，不必过于担心，更不要恐慌，保持良好心态。

施国庆表示，当前我国猴痘疫情发现较为及时，下一步要进一步加强重点人群宣教与健康监测，及时发现与处置潜在的隐匿传播疫情，特别是要加强有境外可疑接触史，以及与其有密切接触的高风险人群健康监测。

重点人群做好监测与报备

根据《猴痘诊疗指南（2022年版）》，出入境人员和涉疫地区人员需关注所在国的猴痘疫情信息，在猴痘地方性流行地区，尽量避免与啮齿类动物和灵长类动物（包括患病或死亡的动物）发生接触。

同时，疫区归国人员需注意自我健康监测，出现皮疹等症状时，应主动就医，并告知接诊医生疫区旅行史，以助于诊断和治疗。

中国疾控中心艾防中心副主任、研究员吕繁介绍，有过接触史和暴露史的人群要加强自我健康监测，即使尚未出现症状，也鼓励主动联系当地疾控中心进行咨询和报备，必要时做相关检测。同时，减少和周围人群的密切接触，尤其是性伴侣。

出现这些症状须及时就医

北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾介绍，感染猴痘病毒后，发病早期临床症状和流感症状相近，包括发烧、畏寒、头痛、肌肉酸痛、乏力等，部分感染者会感到没精神、嗜睡。

“一般在出现以上症状三天左右会出现皮疹和淋巴结肿大，包括颈部、腋窝、腹股沟、头面部等部位，还可能累及四肢、生殖器、口腔黏膜等。部分患者可出现并发症，极少数重症病例出现脑炎。”李侗曾介绍，如果发现自己有过猴痘接触史，或出现了以上相应症状，应及时就医并告知接诊医生接触史和暴露史。

李侗曾说，从临床情况看，大多数猴痘病例为轻型、普通型，是可以自愈的。目前治疗主要是做好防护隔离和对症治疗，如发烧时，使用退热药物，多补充液体；痘疱疹破裂后，用碘伏、酒精等擦拭消毒，预防继发感染。

来源：新华社 央视新闻

记者：顾天成 李恒 龙晓勤