河北省将建设15个健身与健康融合示范中心 

提质升级，促进全民健身与全民健康深度融合

我省将建设15个健身与健康融合示范中心

河北日报讯（记者赵瑞雪）从省体育局获悉，为落实健康河北领导小组印发的《人均预期寿命提升行动方案》，促进全民健身与全民健康深度融合，加快推进健康河北建设，河北省将在已建成三类（专业级、医疗级、健身级）共142个健身与健康融合中心的基础上进行提质升级，建设15个健身与健康融合示范中心（以下简称示范中心），并于今年10月底前全部建成。

此次建设的示范中心均为医疗级示范中心，入选的有河北医科大学第二医院、石家庄市人民医院、北京大学第三医院崇礼院区、承德市康养医院（承德市第七医院）等，覆盖河北省11个设区市及定州、辛集、雄安新区，入选医院全部为二级以上医院，其中5个为三级甲等医院。

为加强示范中心规范化建设，发挥好示范引领作用，省体育局印发示范中心建设指南，明确了建设内容、配置标准和服务要求。示范中心建成经评估合格后，将由省体育局、省卫健委联合授牌，统一使用由省体育局设计的形象标识。

为突出对重点人群体质的健康干预，推动健康关口前移，建立融科学健身、运动营养、伤病防护、心理调适为一体的运动促进健康新模式，示范中心将统一配备、重点打造“五个一”，即一个诊疗室、一个运动干预室、一个健身与健康融合团队、一套运动处方、一批合作的健身机构。

“其中，诊疗室（运动健康门诊）用来提供检测与诊断服务，包括体质检测、健身与健康咨询、基本信息录入、导诊分诊、档案建立、健康管理及跟踪服务等；运动干预室则是用于运动干预的场地设施，可与康复科结合使用，由运动健康师与康复治疗师等进行干预指导……”省体育局群体处二级调研员刘联合介绍，示范中心建成后将按照“建立基本信息—体质检测—健康风险筛查—心肺功能测试—运动处方咨询—健身与健康医嘱—建立健康档案—运动康复训练—阶段性复测—完善健康档案”的流程对各类人群进行干预指导，并通过运营数据管理系统建设，记录干预对象的实时数据，无缝对接“冀时健”小程序、运动安全监控系统（场地训练实时监控、日常活动实时监控），逐步建设完善河北省居民健康数据库。

为解决示范中心的人才短缺问题，日前，省体育局已组织154名健身与健康融合团队人员接受健身与健康社会体育指导员培训，计划今年培训健身与健康融合团队人员不少于1000名，同时培训200名运动处方师。