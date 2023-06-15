国家卫生健康委：近十年来我国职业病防治工作取得显著成效

人民网北京6月15日电 （陈子源、闫妍）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍加强职业健康监测保护劳动者健康有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬介绍，截至2022年底，我国16至59岁劳动年龄人口为8.8亿。我国是世界上劳动人口最多的国家，劳动人口占14.2亿总人口的62%。多数劳动者的职业生涯超过其生命周期的二分之一。职业健康不仅关系到劳动者的身体健康和家庭福祉，同时也关系着我国人口高质量发展的水平。

“近十年来，我国职业病防治工作取得了显著成效。全国报告的新发职业病病例数从2013年的26393例下降到2022年的11108例，降幅达到58%。”王建冬说。

王建冬表示，目前，我国仍然处于城镇化和工业化快速发展阶段，仍有许多中小微型企业特别是小微型企业职业病管理不到位，工作场所职业病危害还存在超标现象普遍的问题，接触职业病危害劳动者防护措施不到位、职业健康检查的比例还比较低，导致报告职业病病例数据不能如实反映我国职业病发病真实现状。所以，我国职业病防治形势依然十分严峻。

此外，长时间加班、不良作业方式、工作压力等导致的工作相关疾病问题也日益突出，特别是IT行业、新业态等。所以职业病防治工作面临传统职业病防治和工作相关疾病预防的双重挑战，与健康中国2030规划纲要要求和广大劳动者期盼仍有较大差距，与发达国家职业健康发展水平相比我国还存在不少短板。