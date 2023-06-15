世界献血者日：科学认识输血，保障血液安全

血液是一种无法人工合成、也不能长期保存的无法替代的宝贵资源。2023年6月14日是第20个世界献血者日。专家提示，科学认识输血，适量献血，是无损健康的。希望更多公众能够加入无偿献血者队伍，保障临床血液安全供应。

无偿献血是关系人民群众健康和生命安全的社会公益事业。1998年，我国颁布实施了《中华人民共和国献血法》，形成了“政府主导、部门协作、社会支持、公众参与”的无偿献血工作格局。25年来，无偿献血事业发展取得了显著成绩，世界卫生组织发布的《全球血液安全报告》显示，我国在无偿献血总量、血液安全水平和临床合理用血等方面位居全球前列。

根据世界卫生组织活动口号，结合我国无偿献血发展情况，2023年我国世界献血者日的活动口号是：捐献血液，分享生命。活动主题是：汇聚青春正能量，无偿献血传爱心。国家卫生健康委医疗应急司有关负责人表示，世界献血者日旨在颂扬无偿献血者通过献血拯救他人生命、改善他人健康的奉献行为，也呼吁更多人特别是青年人能够定期参加无偿献血。

“一个健康成年人献血不超过自身总血量的13%，对身体没有不良影响。”北京协和医院输血科主任甘佳介绍，一个健康成年人的总血量约占体重的8%，以一个体重50公斤的成年人为例，其体内的血液为4000至5000毫升，一次献血200至400毫升，即占人体总血量的5%至10%，失去的血容量可以很快从组织间液和饮用水中得到补充，血细胞在一个月内就可恢复到原有水平。

足量、安全、持续地血液供应，是开展临床医疗救治和患者生命安全的重要保障。甘佳介绍，输血治疗是一种十分重要的临床治疗手段，主要应用于创伤、产科围产期出血和手术出血、其他出血性疾病等。此外，输血治疗也用于血液系统疾病以及肿瘤放化疗之后的骨髓抑制患者。

如何避免经输血传播疾病？专家表示，在医疗过程中，除必须接受输血救治外，应尽量避免异体输血。同时，一些病原微生物的传播还会通过不洁净的针刺过程发生，所以针刺、注射治疗以及打耳洞等要选择正规机构。这些病原微生物还可能通过性接触和体液传播，要避免不洁的性行为。

此外，要保持合理饮食、充足休息和适量运动，养成健康的生活方式，拥有健康的体魄，才能拥有健康的血液。

为加强全国血站服务体系能力建设，进一步提升我国血液安全供应水平，2021年12月，国家卫生健康委发布《全国血站服务体系建设发展规划（2021—2025年）》明确，到2025年，全国血站服务体系进一步完善，各级血站规模和服务体系显著提升，无偿献血采集量进一步增加，建立血液安全风险监测预警机制，完善血液联动保障机制，血液供应保障公平性和可及性持续提升，血液质量安全水平稳居全球前列。（记者 李恒）