探索百强——走进浙一暨医院高质量发展院长论坛举办

6月10日，探索百强——走进浙一暨医院高质量发展院长论坛于杭州举办。论坛由《中国医院》杂志社主办，浙江大学医学院附属第一医院承办，紫光股份旗下新华三集团协办，诚邀知名院士专家、全国顶尖三甲医院党委书记、院长等医疗行业专家学者齐聚一堂，共话智慧医院建设和高质量发展，共同助推医疗行业数字化转型。

浙江大学医学院附属第一医院党委书记梁廷波在致词中表示，“公立医院发展作为深化卫生机制改革的重要内容，全国各医疗机构均投身于打造高水平医院建设的道路中。本次论坛是携手广大业内精英与奋斗者，交流探讨高质量发展新模式、互相学习经验的良机。”

为进一步完善全国医共体服务体系、大数据平台，促进医共体规范化、标准化建设，中国医院协会会长刘谦指出，“中国医院协会以‘四敢精神’为先，坚持以创新技术驱动卫生健康事业的学科细化与医院高质量发展，为健康中国的稳健发展保驾护航。”

中国医院协会会长刘谦致辞

浙江省卫生健康委员会副主任俞新乐表示，“2023年浙江省委将以卫生健康现代化建设九大行动为主线，以学科、技术、人才优势为基准，通过医学高峰攀登行动、数字健康高地建设行动、‘三医’协同治理行动的实施与落地，助力省内加快构建‘健康服务体系全域均衡、优质健康服务全程贯通、数字化改革全链赋能、健康生活全民优享’的新格局。”

新华三集团始终是百行百业数字化转型的重要参与者、践行者。紫光股份董事长、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛在致辞中表示，“随着AIGC技术的蓬勃发展，医疗行业的数字化变革迎来了全新的发展机遇。作为数字化解决方案领导者，新华三将继续以积极主动的姿态，全面拥抱AIGC，引数智活水，助妙手仁心，助力智慧医院迈向新的征程。”

中国医学科学院北京协和医院副院长杨敦干在《百年协和高质量发展新征程》分享中谈及，“北京协和医院始终秉持‘立院为国、立医为民、立学为真’的办院宗旨，以‘十四五’规划和‘全面加强公立医院建设’为指引，以学科带动作为行动指南，通过优质医疗服务、前沿科学研究、赓续人才培养、精细化全院管理，四管齐下，实现‘医疗服务-人才培养-科技创新-开放协作-党建文化’五位一体的全体系建设。”

随着医疗体系改革的持续推进，现行医疗市场也对技术管理水平提出了更高的标准。作为国内顶尖的现代化三甲医院，北京大学第三医院坚持精细化内部管理水平，深化医药卫生体制改革，加强“三医联动”，以流程优化和数据治理管理为医院高质量建设增色。北京大学第三医院党委书记金昌晓认为，“65年间，北医三院坚定初心，立足于健康管理学科发展的机遇点，乘风而上，依托特色学科优势，开展多元学科交叉合作，促进健康管理学科的创新发展；同时，医院砥砺前行，创新研发出多项国产化程度高的特色性项目，满足人民群众日益增长的健康需要，推动医院再上新台阶。”

促进医院高质量发展的途径并不局限。浙江大学医学院附属第一医院党委书记梁廷波发表主题演讲，“浙大一院通过增资扩容构建医疗工程体系，从中心向辐射区域医疗，逐步形成生命健康科创新格局；并基于医学高峰建设层级、临床专科集群、全生命周期诊疗服务、创新优质护理的集成优势，持续攻克健康领域难点性问题；深化数字化改革，以创新为驱动促进科研成果转化，构建多院区多维度科研平台体系，全面提升浙江省医学层级，为国内医院建设贡献出‘浙江智慧’。”

中国工程院院士、浙江大学教授、国家新一代人工智能战略咨询委员会主任潘云鹤进行了题为《医药卫生的智能化发展》压轴主题演讲：从ChatGPT入手，对医药卫生的智能化发展趋势进行了预测与分析，他表示，“人工智能迈向智慧医疗建设道路将使医院成为一个智能化的数字平台。如今，医疗行业利用AI 2.0关键理论与技术，将深度覆盖大数据智能、群体智能、跨媒体智能、人机混合增强智能、自主智能系统五个维度，广泛应用在智能化装备、医生工作辅助、病人指导服务、医院管理服务四大核心场景，保障健康中国的长期可持续发展。”

在圆桌论坛环节，首都医科大学附属北京天坛医院副院长贾旺，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长胡伟国，上海交通大学医学院附属仁济医院党委副书记闵建颖，中国科学技术大学附属第一医院南区党委书记尹大龙，新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民就各医院建设情况进行了互动交流，并对临床诊疗服务、信息化建设与便民就医新模式展开深入探讨，从现行难点和机遇点的视角切入，为医院高质量发展道路碰撞思路，交换看法。

圆桌环节

在论坛的下午环节，浙大一院党委常务副书记、副院长顾国煜对医院信息化建设成果进行总结分享，“多年来，浙大一院始终坚持以党政作风为基底，以人才培育机制为关键，以打造高质量国家医学中心为牵引，积极携手以新华三集团为代表的数字化领军企业，打造了健全的数智云网安一体化能力，双活数据中心、云底座算力平台、科研大数据平台等业务承载系统，以及‘一张网’‘一朵云’“一个系统”的整体数字化架构，实现对院区融合，已打造成为医学领域的‘国之重器’。”随后，全体与会嘉宾对浙江大学医学院附属第一医院院区进行参观，对该医院信息化建设成果予以了充分肯定，并表明将携手以数字化技术助力医院发展步入“快车道”。