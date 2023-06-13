近视防控持续向好总体见效

本报北京电 （邱煜雯）日前，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在北京举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题。各界人士深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务。

国家市场监督管理总局计量司副司长杜跃军表示，市场监管总局将加大执法检查力度，做好近视防控产品违法违规商业宣传整治工作，支持和引导相关认证机构大力推广眼视光产品及验光配镜服务认证，组织系统优势科研力量开展面向近视防控的研究，为近视防控提供技术支撑。

国家疾控局卫生免疫司学校卫生处副处长冀永才表示，通过多部门合力推进，儿童青少年近视防控工作取得了一定成效，近视防控持续向好、总体见效的基本局面没有改变。同时，近视防控工作仍存在着诸多难点和堵点，影响近视防控的社会因素仍广泛存在，未来仍需各级政府和部门下更大的决心、做更扎实的工作，也需要学校、家长、社会、学生等各方面共同携手，落实“四方责任”。

儿童青少年近视防控工作已成为学校、社会和家庭以及各级政府共同关注的焦点。日前，教育部印发《2023年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》，将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核，引发社会热议。

温州医科大学眼视光学医学部主任瞿佳指出，户外活动是最简单、低成本以及健康的近视防控方式。包括框架眼镜、OK镜、阿托品眼药水在内的多种干预方法可以矫正并减缓近视加深，但建议在专业机构和专业人员的指导下进行。

山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生提到，要紧紧围绕“查、防、控”三个关键环节，采用眼视光、眼科、中医眼科学方法，形成科学有效的中西医结合综合防控技术和方案。

“在全生命周期，人们的眼睛会发生不同的问题，所以每个人都要终生呵护眼睛。”北京同仁医院副院长魏文斌指出，青少年眼病主要包括近视、斜视、先天疾病，中老年眼病主要有近视、糖尿病视网膜病变、血管阻塞、黄斑变性、白内障、青光眼等。我国眼病防控任务艰巨，近视及高度近视并发症已成为主要致盲性眼病，要重视眼与全身病尤其是糖尿病眼病的防控。