如何呵护儿童青少年眼健康？视力健康档案来帮忙

人民网北京6月12日电 （记者乔业琼）儿童青少年视力健康关系到每一个家庭的幸福。如何更好地呵护儿童青少年眼健康，让孩子们拥有一双明亮的眼睛？洛阳疾控微信公众号发布相关提示。

儿童视觉发育是一个过程，一般认为：6岁以前是视觉发育的关键期，这段时间内儿童存在斜视、远视、近视和散光、先天性白内障等眼部异常，都可以表现为视力差，会使视力发育受到影响，任由发展会造成严重视觉障碍；10岁以内为视觉发育的敏感期，视觉发育具有明显可塑性；10岁以上的儿童如果发现视觉问题，往往采取治疗多过预防。

洛阳疾控建议，在突出学校主体责任，进一步做好教医协同的前提下，以家庭为单位开展的视力健康干预将为儿童青少年的视力健康维护打下坚实基础，尤其是父母有明确的视力健康问题时，更应该及早树立定期为孩子进行科学视力健康监测的意识。

视力健康档案主要内容是记录儿童青少年裸眼视力、矫正视力以及屈光变化，连续跟踪并监测儿童视觉发育情况。通常要求每学年至少做一次散瞳屈光检查，记录屈光度数及相应变化情况。同时测量角膜屈光度、曲率半径、眼轴长度、前房深度、眼压等指数。

定期给孩子进行合理的视力检查，及时分析视力发育状况，早期筛查出近视及其他屈光不正，动态观察儿童青少年不同时期屈光状态发展变化，针对发现问题制订干预措施，并根据个体情况制定合理的防治方案，结合学校、社会、家庭爱眼护眼知识健康宣教，进一步养成个体良好用眼护眼健康习惯，注意用眼卫生、饮食调理、睡眠保障、良好读写习惯、室内健康用眼环境以及充足的户外活动时间，将有利于防止近视的发生、屈光状态发展变化，特别是高度近视的发生与发展。