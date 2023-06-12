共同助力癌症防治——九大癌症领域专家齐聚第三届“人民好医生·金山茶花计划”总结会

“助力推进临床科研成果转化，在世界范围发出更多癌症防控‘中国声音’。”为践行健康中国行动，推进科研成果临床转化，助力癌症防控工作，作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”总结会6月10日在北京举办。活动现场汇集了肺癌、肝胆肿瘤、胃癌、食管癌、乳腺癌、妇科肿瘤、泌尿系统肿瘤、淋巴瘤、鼻咽癌九大癌症领域专家、学者，共同探讨癌症防控新进展，助力推进癌症防控事业高质量发展。

第三届“人民好医生·金山茶花计划”总结会现场。

“癌症是严重威胁我国居民健康的重大疾病。党和政府高度重视癌症防治工作，通过规划引领、体系建设、能力提升、质量保障、人才培养和技术创新等方面工作，不断提升我国癌症防治整体水平和能力。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红说，要充分发挥医疗机构和医务人员在癌症防控中的作用，建立癌症防治国家健康科普专家库、资源库和科普信息传播平台，为人民群众提供简单易懂、科学准确的癌症预防、筛查和就医知识。充分发挥牵头医院作用，完善规范诊疗制度，加强质量控制，提高技术能力，推进和规范靶向治疗、免疫疗法、辅助放化疗等综合治疗技术。未来，希望通过多部门协作、行业推动、公众参与、社会支持的工作机制，提高早诊早治率，形成癌症防治合力，切实遏制癌症给人民群众带来的严重危害。

第三届“人民好医生·金山茶花计划”总结会现场。

广东省人民医院首席专家、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙在会上分享了对于肺癌治疗的一些观察与思考，他说，当前，在各阶段肺癌治疗中都已经可以看到免疫治疗的身影，免疫治疗的发展正在“重塑”肺癌治疗的模式。此外，靶向治疗方面也取得了一些新进展，靶向治疗新研究成果ADAURA的应用，让肺癌1至3期的患者五年内生存率能获得大幅提升。相信在未来，随着肺癌治疗领域创新成果的不断涌现，肺癌患者的生存将获得更好的治疗保障。

近年来，我国乳腺癌防治工作取得了较大进步。中国临床肿瘤学会副理事长兼秘书长、中国人民解放军总医院江泽飞介绍，随着医药创新与医疗技术的不断发展，晚期乳腺癌患者的治疗也有了更多选择，比如，乳腺癌受体阳性领域诊疗从“延长生命”走向“治愈”；HER-2阳性乳腺癌从“无药可用”到“单靶”“双靶”药物的涌现；免疫治疗的出现，使得三阴性乳腺癌治疗有了一定进步……“我相信，随着肿瘤诊疗领域的精准分类、精确分层，会为患者带来更精准化、个性化的治疗方案，进一步提高患者的生存质量。”江泽飞说。

“近十年来，全球消化道肿瘤领域的研究蓬勃发展。随着国内专家学者及创新制药企业的共同努力，我国正逐渐担当起领军全球消化道肿瘤发展的重任。”北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任沈琳表示，“其中，免疫治疗联合化疗在食管癌和胃癌的一线治疗中的应用、胃肠肿瘤的精准治疗及综合治疗新进展，都是消化道肿瘤防治领域出现的新突破。不仅进一步提升了患者生存质量，针对突变靶点的创新也让胃肠肿瘤的治疗更加精准。”

复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科主任、妇科肿瘤多学科综合治疗团队首席专家吴小华介绍，在妇科肿瘤领域，有三大恶性肿瘤宫颈癌、卵巢癌、子宫内膜癌。对于卵巢癌治疗，PARP抑制剂应用贯穿了治疗全程，免疫与PARP抑制剂的联合治疗模式在BRCA非突变人群一线维持治疗中证实有明显获益，而卵巢癌复发治疗一直是临床难点，ADC药物是这两年的研究进展亮点，相信将惠及更多的中国的患者。在子宫内膜癌免疫治疗中，后线到一线已经建立基础，获得了总生存率的获益。“值得一提的是，在宫颈癌免疫治疗方面，中国已经领跑世界，我们期待中国双抗免疫治疗能为世界带来更多经验。”

中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健认为，泌尿系统肿瘤治疗正逐渐取得新进展，如肾癌治疗决策正在不断优化，各种预后模型搭建生物标志物探索逐渐成熟。免疫与靶向联合治疗的进步也给患者提供了更多机会开展手术，提升了患者的生存率。不过，相关研究成果仍需更多前瞻性临床研究和长期随访验证来支撑，辅助治疗也仍存在诸多问题需要探索。未来，泌尿系统肿瘤治疗的研究方向包括临床预后模型的搭建、多种生物标志物相结合等，相关研究将助力围手术期免疫治疗的风险和获益更平衡。

“近年来我国淋巴瘤创新药不断推出，也在国际舞台上不断响起了‘中国好声音’。”北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任朱军说，随着临床试验数量的不断增加，越来越多的创新药研发上市，尤其是在免疫和靶向药物方面取得了很大的进展，靶点也越来越丰富、多样。作为肿瘤治疗的前沿阵地，淋巴瘤领域精准靶免研究如火如荼，多种CAR-T（嵌合抗原受体T细胞免疫疗法）、ADC（抗体偶联药物）、双抗和小分子靶向药物等陆续涌现。“当前不少本土新药正在从中国走向世界，我们希望用中国数据获得全球批准，为淋巴瘤治疗发展注入了新的活力”。

中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏指出，鼻咽癌是我国的常见恶性肿瘤之一。近年来，鼻咽癌治疗领域不断发展，主要体现在：由于早期鼻咽癌治疗以根治性放疗为主，该种治疗方式避免了患者正常组织的损伤，当前放疗已成为鼻咽癌的主流治疗方式；局晚期鼻咽癌以放化疗联合为主要治疗手段，加入化疗使局晚期鼻咽癌患者的生存率进一步提高；免疫治疗显著改善鼻咽癌患者生存结局，众多免疫联合方案也为鼻咽癌患者治疗带来新突破。

活动现场公布和介绍了第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”推荐结果，集中推荐展示了一批在肺癌、肝胆肿瘤、胃癌、食管癌、乳腺癌、妇科肿瘤、泌尿系统肿瘤、淋巴瘤、鼻咽癌九大癌症防控领域做出突出贡献的中青年医务人员。第三届人民好医生·金山茶花计划审议专家团成员表示，希望未来中青年医生积极参与临床科研和探索，进一步拓宽视野，了解国际先进的医学技术和理念，并运用到临床实践中，共同助力肿瘤防控能力提升。

据了解，“金山茶花计划”由人民健康联合癌症防控领域权威专家学者共同发起，百济神州参与，项目取意金山茶花冷艳争春、傲雪经霜的宝贵精神，旨在展示、鼓励癌症防治领域中青年医务人员在临床科研上砥砺创新、锐意进取。（周璨晨、耿亚柯、赵晓彤、何垚森）