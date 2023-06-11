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江西成立“江西工职院‘6·1’食品安全事件”联合调查组

2023年06月11日09:35 来源：央视新闻客户端

6月10日，“江西工职院‘6·1’食品安全事件”联合调查组发布情况通报，针对江西工业职业技术学院“6·1”食品安全事件，江西省已成立由省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局等部门组成的联合调查组，进行调查。下一步，联合调查组将及时向社会公布有关调查处理情况。

(总台记者 郭一淳）

(责编：王连香、杨迪)




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