优必选科技携手美邸共同打造AI与机器人智慧康养运营全场景解决方案

近日，人形机器人的领导者和智能服务机器人的领航企业优必选科技（UBTECH ROBOTICS CORP LTD）与日本认知症照护第一品牌美邸（Medical Care Service株式会社）的中国子公司美邸养老服务（上海）有限公司，宣布正式合资设立优邸健康科技（深圳）有限公司，业务范围将覆盖包括中国、日本在内的全球市场。双方将强强联合，以AI与机器人技术赋能康养产业，共同打造世界顶尖的康养服务机器人与解决方案，致力于提升全球范围内康养机构、社区和居家康养应用的智能化水平，逐浪AI与机器人智慧康养新时代。

美邸自1999年于日本成立以来，在康养照护领域深耕20余年，集机构养老、社区养老、居家养老为一体。截止到2023年4月，美邸在日本运营超过336家康养服务机构，在护理难度最高的认知症护理领域其运营床位数排名日本第一，对认知症的护理、预防、干预等都有丰富的经验。自2016年进入中国市场起，美邸致力于推动精细化照料管理与智慧化运营的实践结合。

日本美邸创始人高桥诚一表示：“美邸集团在日本运营养老机构多年，在认知症照护、养老服务等领域有着非常丰富的经验。在这个过程中我们看到AI与机器人科技赋能康养方面还有极大的提升空间，因此我们近年来一直不断在日本及全球范围内寻找AI和机器人领域的顶尖合作伙伴来共同打造全球化的智慧康养模式。这次非常高兴能够和优必选科技这样的拥有全球顶尖AI和机器人创新实力与全栈式人形机器人技术能力的高科技企业成立合资公司。希望能结合双方在康养运营能力经验及AI机器人科技研发的优势，共同打造世界一流智慧康养示范标杆。当前，全球老龄化趋势日益严重，出生率与适龄劳动力不断下降和减少。而中国、日本及欧美等地的智慧康养市场发展潜力巨大，我和美邸对合资公司优邸健康科技的未来全球市场发展充满信心。”

自2012年成立以来，优必选科技布局了机器人运动规划和控制技术、伺服驱动器、计算机视觉和语音交互、SLAM及自主技术、视觉伺服操作和人机交互以及机器人操作系统应用框架ROSA等核心技术。截至2022年12月31日，优必选科技全栈式技术申请专利超过3100项，拥有授权专利超过1600项，其中发明专利占比近50%。凭借自研的人形机器人全栈技术，优必选科技以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，针对智慧康养领域，推出了“硬件+软件+服务+运营”的AI机器人智慧康养全场景解决方案。从2019年公司在北美成立研发中心到2022年正式发布AI机器人智慧康养全球战略以来，优必选科技陆续与招商观颐、乐成养老、国药康养、安康通、交科院等超过20家知名企业和机构达成合作，共创智慧康养新生态。

优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑表示:“随着中国加速进入老龄化社会，人工智能和机器人技术在康养领域变得越来越必要也越来越可行。因此，我们也一直在全球范围内寻找具有先进康养服务运营经验的合作伙伴一起扩大智慧康养生态圈。美邸是全球知名的认知症照护领军企业，具有世界领先的康养服务标准和成熟的运营管理经验。我们也期待与美邸这次的强强联合，共同携手打造全球第一智慧康养全场景解决方案，并共同推动智能机器人未来在康养领域的照护与陪伴应用。”

据悉，双方已就山东省泰山疗养院等项目展开合作，以科技创新赋能康养服务，为传统康养机构提供升级改造和运营支撑。同时，双方将与兴城康养美邸照护之家枫树苑、舒养之家海桐苑、瑞慈美邸护理院等美邸在国内运营的各类养老机构开展智慧化融合创新项目。

优必选科技携手美邸成立合资公司，旨在结合各自优势资源禀赋和能力，在人居环境的智能化升级与改造，机构的智能化管理系统，社区与居家服务机器人的开发应用，AI赋能认知障碍风险的早期筛查、持续监测与干预预防，专业运营的咨询及服务等领域展开深度合作。美邸方将依托其在中日两地的运营资源与能力，为人工智能及机器人技术在康养服务的应用提供研发指导与支持；优必选科技将利用其先进的AI与机器人研发能力，开发更适用于机构和社区未来发展的智慧康养运营服务，以及提供居家陪伴和服务的机器人等科技产品，共同打造世界一流的AI与机器人智慧康养运营全场景解决方案。