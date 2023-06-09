国家医保局：去年全国医保基金支出2.46万亿元

人民网北京6月9日电 （记者孙红丽）近日，国务院办公厅印发《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》（以下简称《意见》）。其中，《意见》指出要强化医保经办机构审核检查责任。

6月9日，国家医保局医疗保障事业管理中心负责人隆学文在国务院政策例行吹风会上表示，近年来，全国各级医保经办机构通过规范审核结算，加强经办核查，完善履约考核，实现对医保基金的日常管理。

隆学文介绍，去年，全国医保基金支出2.46万亿元，报销结算达到42.59亿人次。全国经办机构共核查定点医药机构74.26万家，检查覆盖面超过95%。

去年共处理两定机构33.52万家，经办机构对定点医药机构的处理主要有以下几种方式：约谈、拒付或追回医保费用、收取违约金、终止责任人或责任部门的医保医疗服务、中止或解除医保协议等方式。去年共约谈20.26万家，拒付或追回医保费用涉及的医疗机构14.19万家，收取违约金3.6万家，中止医保医疗服务5767家，中止医保协议7049家，解除医保协议2915家。涉及欺诈骗保的，就及时移交给医保行政部门处理，去年经办机构共移交医保行政部门3256家。

另外，去年经办机构追回定点医疗机构的费用是136.98亿元，定点药店是1.68亿元，合计183.66亿元。