上海消保委提醒商家：618大促，实实在在不搞套路

人民网北京6月9日电 （记者孙红丽）据上海市消保委微信公众号消息，一年一度的618大促陆续启动，各大电商平台纷纷推出各类优惠让利活动，不少消费者翘首以盼，购物需求持续释放。在此，上海市消保委提醒各大平台和商家，实实在在不搞套路，重视消费者权益保护。

优惠让利明明白白

“定金预售”“叠加满减 ”“限时秒杀”等促销花样繁多，一旦涉及叠加优惠，消费者很难算清优惠力度和实付款项。平台、商家对于促销规则的设计应当简明易懂，在向消费者清晰、显著告知规则的同时，也应明晰到手价格和计算方法，并确保宣传的价格和实际相符，让消费者更好比价、实享优惠。

如实宣传诚信经营

平台、商家应向消费者提供真实、全面、准确的商品和服务信息，包括商品保质期、服务有效期、注意事项、发货时间等，尤其是对食品、婴幼儿用品，更要严格把关、诚信经营、保证品质。直播带货日益风靡的当下，主播、平台要落实主体责任，恪守诚信原则，自觉抵制“内定中奖”“刷单”“虚假发货”等损害消费者合法权益的不法行为。

服务能力审慎评估

平台、商家应结合自身实际情况，审慎、科学评估服务能力，确保销量与实际服务能力相适配，避免出现断货、不发货、赠品不兑现等情况。对于“预约+预售”式服务套餐，如餐饮、旅游等领域，平台、商家不能一味追求“前期销量”，在确保消费者 “能预约 能使用”的同时，提高服务品质，重视消费者体验。

数据资源合理使用

大数据时代，平台、商家依托后台技术和大数据，掌握了众多消费者的个人信息、消费习惯等数据信息资源。平台、商家应采取技术措施确保数据安全，避免信息泄露。未经消费者同意或消费者明确表示拒绝的，不得推送商业信息和广告宣传。在交易价格等交易条件上，不得利用所掌握的信息资源通过复杂算法，对新老客户实行不合理的差别对待。

售后响应便捷高效

618大促连连，也是消费者咨询、投诉的高峰期。平台、商家要切实加强员工培训，配强售后服务力量，及时、准确解答消费者咨询提问，严格履行退换货义务。此外，推出智能客服的平台、商家也要确保渠道畅通，提高响应能力，同时配备必要的人工服务力量，高效回应消费者诉求。

同时，上海市消保委提醒广大消费者：一是要做好攻略，问清规则。618大促期间，各大平台、商家的活动规则各不相同，消费者要提前做好攻略、留意页面宣传、问清优惠规则，尤其是要注意 “到手价格”“活动时间”“保价服务”等关键信息，以便把握抢购时间，做出消费决策。

二是要理性消费，按需选购。消费者要结合自身实际需求，适度理性消费，避免囤货过多造成资源浪费或盲目选购后大量退单，增加自己和商家交易成本。对于收取定金的预售活动，消费者主动放弃购买时，商家一般不予退还定金，因此消费者要避免冲动消费。

三是要保留截图，依法维权。消费者要注意截图保留商品宣传页面、订单详情、聊天记录等凭证，并及时索要发票凭证。发生消费争议时，要及时与平台、商家协商处理，也可以向消保委及相关部门投诉反映。