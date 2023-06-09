推进基本养老服务体系建设（市场漫步）

加快建成覆盖完整、权责清晰、保障有力的基本养老服务体系，优先解决老年人最直接、最迫切的现实问题，让养老服务供需对接更加顺畅

走进上海市长宁区新华路街道综合为老服务中心，被老人们的歌声所吸引。在这里，周边社区老人不仅可以享受健康、医疗等基本养老服务，还有丰富多彩的社交活动，深受大家欢迎。

基本养老服务是实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务。近年来，各地区各部门陆续出台相关政策措施、行业标准，推动基本养老服务公平性、可及性持续增强，以居家为基础、以社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系不断健全，让老人安享幸福晚年。同时也要看到，随着我国人口老龄化程度不断加深，人们对养老服务质量的需求也在不断提升。在一些地方，养老服务还存在服务覆盖面不大、服务功能单一、服务水平参差不齐等短板，仍需进一步完善。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》（以下简称《意见》），要求加快建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系。《意见》首次发布《国家基本养老服务清单》，以标准化方式将基本养老服务内容向全社会公布，这对于引导社会各界优化整合资源，创新服务方式、优化服务供给，推动基本养老服务体系加快建设具有重要意义。

加快推进基本养老服务体系建设，要提升基本养老服务质量。各地养老服务发展不平衡、不充分，要优先解决老年人最直接、最迫切的现实问题，满足基本养老服务需求。《意见》聚焦高龄、困难老年人的生活保障和服务需求，要求优先推进与老年人日常生活密切相关的公共服务设施的建设和改造，创造对老年人更加友好的社会环境。

加快推进基本养老服务体系建设，要引导更多社会力量积极参与。养老服务体系建设是一项系统性工作，要鼓励各方积极参与。社区街道提供家庭养老指导，养老机构提供专业化照护服务，相关企业为老年人创新产品和服务。以上海长宁区新华路街道综合为老服务中心为例，这里就是一个大平台，集纳不同老年人的日常所需，对接各类养老企业和服务机构，既能充分解决老年人需求，也能让养老服务机构发展更具可持续性，形成良性发展的生态。

加快推进基本养老服务体系建设，要充分发挥金融机构作用，增强养老保障稳定性。实践表明，利用好金融工具可以让老年生活更有保障。金融机构要加强创新，推出更多适应性的金融产品和服务，更好地满足群众养老金管理需求，引导投资者树立稳健投资、理性投资意识，养成长期积累的消费观念，为老年生活做好资金准备。

尊老、敬老、养老、助老是中华民族的传统美德，也是社会文明进步的标志。相信在全社会共同努力下，一定能加快建成覆盖完整、权责清晰、保障有力的基本养老服务体系，让养老服务供需对接更加顺畅，不断增强老年生活的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2023年06月09日 18 版）