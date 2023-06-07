欧阳取长：探索乳腺癌全病程管理 助力患者高质量生存

“乳腺癌全病程、全周期、全方位管理是改善乳腺癌整体治疗效果的重要措施和途径，可有效提高患者生存质量。”近日，湖南省肿瘤医院乳腺内科主任欧阳取长做客人民健康“推动乳腺癌诊疗创新 重塑患者美丽人生”系列节目，就乳腺癌防治、精准治疗和全病程管理等话题进行交流分享。

精准检测是乳腺癌精准治疗的基石

“在我国，乳腺癌是女性发病率很高的癌症，随着医疗水平的提高和民众健康意识的提升，我国乳腺癌防治水平已取得较大进步。但由于地域差异、诊疗差异等因素，我国各地区乳腺癌防治水平仍存在不均衡问题。”欧阳取长认为，要大力推动乳腺癌早诊早筛早治和规范化诊疗，并对治疗中可能产生的风险进行预防和管理，这对保障治疗效果、减少治疗副作用以及改善患者预后和生存质量有着重要意义。

治疗是乳腺癌全病程管理中的重要一环。谈及乳腺癌的治疗发展，欧阳取长介绍说，乳腺癌已步入精准治疗时代，从早期到晚期整体治疗主要基于分类治疗和精准治疗的原则，而精准治疗的基础是精准检测，只有全面且精准的检测才能施以更精准、更有效的治疗，减少复发和转移风险，提高治愈率，延长生存期。例如，在乳腺癌的诊断中，临床上除了常规病理检查还会进行PR、PTEN等乳腺免疫组织化学检查，这类检查是指利用抗原与抗体特异性结合的原理，判断肿瘤恶性程度，并对乳腺癌进行分型，为乳腺癌的治疗和预后判断提供科学依据，帮助医生和患者决定最佳治疗方案。另外，针对部分女性还可以进行BRCA基因检测，从遗传等角度分析了解乳腺癌发病风险，及早规避诱发乳腺癌的危险因素，并为针对性的靶向治疗提供依据，让更多患者获益。

全病程管理是提升生存质量的关键

乳腺癌已步入慢病化管理时代。对于乳腺癌患者的治疗需要积极探索从前端疾病诊断到后端康复的全程、全方位、全周期管理模式，让患者不仅要活得更久，还要活得更好。

“乳腺癌全病程、全周期、全方位管理是改善乳腺癌整体治疗效果的重要措施和途径。”欧阳取长解释说，全病程是从前端的乳腺癌预防、早筛早诊早治到诊断后的规范化诊疗，再到后端的乳腺癌康复、随访和晚期乳腺癌复发转移阶段的后续管理；全方位是针对乳腺癌诊断、治疗过程中的治疗、合并症和不良反应等管理。只有全病程、全周期、全方位的管理才能更好地提高乳腺癌整体治疗效果，提高患者生活质量。此外，欧阳取长还提醒，乳腺癌的康复和随访阶段在全病程管理中也非常重要。医护人员应及时进行追踪、随访、复查，实时了解患者生存状况、评估是否复发转移、监测患者治疗的不良反应，及早发现及早处理。

据了解，欧阳取长所在的湖南省肿瘤医院建立了乳腺癌全病程管理平台，通过“医生、护士+个案管理师+智能平台”的组合形式持续探索乳腺癌个案全方位、全周期健康管理方式，推动乳腺癌患者受益最大化。该平台可以实现乳腺癌多学科诊疗会诊、远程会诊、科研数据收集和整理等。目前，湖南省肿瘤医院乳腺癌科室已管理5000多名患者并取得了良好效果。

各界聚力是促进规范化诊疗的举措

近年来，肿瘤领域的新技术、新药物如雨后春笋般涌现，但值得注意的是，在肿瘤患者拥有更多治疗选择的同时，如何针对适合的患者进行规范、合理的诊疗也成为临床医生面临的一大课题。

对于如何提升乳腺癌规范化诊疗，欧阳取长认为，肿瘤领域专家需要不断提升自我技术水平，通过培训将最新技术下沉到基层。另外，相关部门、行业或学协会等也需共同努力，建立和完善乳腺癌规范化诊疗与质量控制体系，推动医疗行业的从业人员积极践行质量控制标准。同时，进一步加强乳腺癌规范化诊疗与质量管控工作，保障乳腺癌诊疗质量与安全，维护人民群众健康权益。

此外，欧阳取长还肯定了医药企业在推动肿瘤规范化诊疗中所发挥的积极作用。他说：“医药企业的不断创新极大推动了肿瘤治疗革新、改善提高患者生存，并积极助推肿瘤诊疗规范化管理、优化诊疗模式。目前，我国愈发重视新药研发，期待医药企业在新药研发方面继续发挥相关优势，实现乳腺癌治疗领域从跟跑、并跑到领跑的跨越。同时，主动拥抱改革、适应改革、参与改革，持续提升我国乳腺癌规范化诊疗水平和质控水平，助力健康中国建设。另外，医药企业还可协助医院将优质医疗资源下沉到基层与需要帮扶的地方，以提升基层乳腺癌整体诊疗水平。”（张慧丹）