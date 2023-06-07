上海市消保委发布化妆品绿色消费报告 推动化妆品“低碳”标签认证

人民网北京6月7日电 （记者崔元苑）据上海市消保委官方微信公众号消息，近日上海市消保委发布化妆品绿色消费报告。报告指出，化妆品属于快速消费品，且化妆品消费既是高频也是相对高价格。中国化妆品消费金额在5000亿以上，化妆品生产过程中消耗的原料、能源，资源消耗量大，推动化妆品行业构建标准的产品低碳路径意义很大。

相关调查表明，当前消费者绿色消费意识快速上升，消费者更多依赖标签获得产品的低碳绿色信息。化妆品绿色消费标签在满足化妆品产品质量与化妆品生产企业污染物排放达标的基础上进行“低碳”标签的认证，并通过化妆品生产过程中温室气体管控、产品特征污染物的减排，对品牌如何披露化妆品低碳信息的基本要求进行了技术路线研究。报告综合考量了化妆品全生命周期、“双碳”政策、环境保护等多方面的背景因素，提出了化妆品品牌低碳行动的方向和路径。

报告还结合最新发布的《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南（2023版）（征求意见稿）》，从推动化妆品行业低碳升级提出了三点建议：

一是建议化妆品行业成立低碳联盟，汇聚上海化妆品的行业的龙头企业、科研院所、社会团体、检测认证机构的优势资源，积极参与化妆品双碳标准化工作。

二是建议上海市相关行业协会成立专门的双碳工作机构，聚焦产品降碳、工艺过程控碳、协同降碳等方面，从制造流程、技术发展、生命周期、产业链条等多个维度为化妆品企业开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。

三是倡导呼吁在本市的国际国内化妆品龙头企业制定严于国家标准和行业标准的企业标准，引领化妆品行业加快实现低碳转型。

上海市消保委秘书长、市市场监管局二级巡视员陶爱莲表示，我国正在建设资源节约和环境友好型社会，践行低碳绿色消费势在必行。低碳绿色消费要实现从生产到消费过程的低碳绿色、消费后的低碳绿色。加快发展低碳绿色消费，对贯彻新发展理念、坚持经济高质量发展和推动可持续增长有着重要的现实意义。上海是国际和国内在化妆品头部品牌总部的聚集地，推动化妆品绿色消费和行业低碳转型升级对上海而言既是机遇更是使命。此次，上海市消保委通过发布化妆品绿色消费报告助推行业的低碳转型升级，是对新上海消保条例赋予的新职责的积极探索和实践。下一步，上海市消保委还将支持并参与相关绿色低碳标准和规范的制订工作。