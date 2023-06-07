北京发现两例猴痘病例

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）据北京市疾控中心官网消息，近日北京市医疗机构报告两例猴痘病毒感染病例，其中一例为境外输入病例，另一例为境外输入病例的关联病例，两名病例均是通过亲密接触感染。

北京市疾控中心通报称，病例发现后市、区卫健疾控部门迅速开展了流调溯源、医疗救治等工作。目前两病例正在定点医院进行隔离治疗，情况稳定。

据悉，猴痘是由猴痘病毒引起的人兽共患病。既往猴痘主要流行于中非与西非地区。目前全球已有111个国家和地区发现猴痘病例，人际传播以男男性行为人群为主，世界卫生组织研判后于2023年5月11日宣布猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

北京市疾控中心表示，目前，猴痘对公众的感染风险低，建议积极了解猴痘预防知识，做好健康防护。

猴痘的传染源及传播方式

感染猴痘病毒的非洲啮齿类动物、灵长类动物（多种猴类和猿类）和人是主要传染源。人可以通过接触感染动物的呼吸道分泌物、病变渗出物、血液、其它体液，或被感染动物咬伤、抓伤而感染。人与人之间主要通过密切接触传播，也可在长时间近距离接触时通过飞沫传播，还可通过胎盘从孕妇传播给胎儿。

猴痘的潜伏期及临床表现

猴痘的潜伏期通常是6-13天，最长可到21天。感染者会出现发热、头痛和淋巴结肿大等症状。随后在面部及身体其他部位出现皮疹，并逐渐发展为脓疱，持续一周左右时间，之后结痂，一旦所有结痂脱落，感染者即不再具有传染性。

猴痘的治疗方法

猴痘为自限性疾病，大部分预后良好。目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物。治疗主要是对症支持治疗和并发症治疗。大多数情况下，猴痘症状在2-4周内自行消失，

猴痘的预防

一是避免和罹患猴痘的人密切接触。性接触、特别是男男性接触具有较高的风险。二是避免在高发国家与野生动物直接接触。避免捕捉、宰杀、生食当地动物。三是良好的卫生习惯。经常清洁和消毒，做好手卫生。

做好健康监测

若在国内外有可疑动物、人员或猴痘病例接触史，出现发热、皮疹等症状，应及时到正规医院就诊，一般可以选择皮肤科，并告知医生流行病学史，结痂前避免和他人密切接触。