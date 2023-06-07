“全民健身场地设施提升行动”启动

据新华社电 近日，国家体育总局办公厅会同国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、住房和城乡建设部办公厅、中国人民银行办公厅印发《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023-2025年）》，启动实施“全民健身场地设施提升行动”，促进各地全民健身场地设施的建设和使用。

“全民健身场地设施提升行动”的主要目标是到2025年，与城乡人民群众需求相适应、与人口要素相匹配的县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖。常住人口20万以上的县级行政区域至少建有一个公共体育场，或田径场、全民健身中心、体育公园、公共体育馆，乡镇（街道）全民健身场地器材短板得到补齐，行政村（社区）等公共场所全民健身器材进一步优化提升，健身步道、体育公园、户外运动设施等绿色便捷的全民健身新载体大幅增加。以健身设施为依托的群众体育赛事活动更加普及，公共健身设施服务水平和使用效益进一步提升，基本实现数字化管理，群众满意度明显提高，提升行动成为新时代全民健身事业发展新品牌。

此外，“全民健身场地设施提升行动”的主要内容是开展健身设施强基础、提质量、优服务、增效益四大行动，扩大健身设施增量、提升健身设施质量、用好健身设施存量，提升健身设施开放服务水平和综合使用效益；主要目的是在夯实群众身边健身设施基础、保障基本公共服务供给的基础上，推动城乡健身设施从“有”向“优”转变，实现质量提升、服务提升、效益提升，牵引带动群众体育赛事活动开展、健身组织建设、科学健身指导等工作。

另据介绍，下一步国家体育总局将会同国家发改委、财政部、住建部、中国人民银行同向发力，统筹利用各类资金渠道，建立健全激励机制，加大督导力度，依托健身场地设施开展更多公益性群众性体育赛事，加快解决群众“健身去哪儿”难题，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。