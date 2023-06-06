2023人民好医生眼健康科普行动：多元科普形式助力提升公众眼健康意识

在6月6日第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民好医生客户端发起，上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科作为学术支持，并由上海交通大学医学院、上海市眼健康促进中心、健康上海行动院士科普基地和大专家.COM参与的“2023人民好医生眼健康科普行动”在人民网一号演播厅举行。活动现场，20位眼健康“科普达人”同台竞技，生动有趣、形式多样、选题新颖的科普内容引得“专家团”频频称赞，并呼吁更多眼科医务工作者积极参与，助力眼健康科普工作，持续提升我国公众眼健康素养。

本次活动推荐展示了“人民好医生·眼健康科普之星”“人民好医生·眼健康十佳科普作品”“人民好医生·眼健康人气科普作者”“人民好医生·眼健康优秀组织”等，鼓励科普创作个人及相关单位积极创作优质眼健康科普作品，为不同年龄段人群提供相应的爱眼护眼科学指导，助力提升居民眼健康素养。

活动现场

值得一提的是，本次活动“专家团”由来自国家卫生健康委人口文化发展中心、上海市卫生健康委员会、中国医师协会健康传播工作委员会、北京大学、中山大学、上海交通大学、中南大学湘雅医学院、中国医学科学院北京协和医院、天津市眼科医院、温州医科大学附属眼视光医院、山西省眼科医院等单位的专家组成，对现场科普作品进行点评指导。

中国工程院院士、上海交通大学副校长、上海交通大学医学院院长范先群发言

作为“专家团”主要成员，中国工程院院士、上海交通大学副校长、上海交通大学医学院院长范先群表示，眼健康是国民健康的重要组成部分，是涉及民生福祉的公共卫生问题和社会问题。眼科医务工作者在进行临床工作的同时，应承担起眼健康促进“主力军”作用，发挥眼科专业人员技术优势，利用新型主流媒体等平台加强眼健康科普宣教，增强公众眼病防治意识，营造良好社会氛围。“今天这场眼健康科普‘盛宴’，有利于调动眼科医务人员的科普积极性，增强科普意识和能力，更好地助力我国眼健康科普事业的高质量发展。”范先群说。

大专家.COM董事长姚娟娟发言

“2023人民好医生眼健康科普行动的开展，是积极响应国家号召，助力健康中国建设的生动体现。”大专家.COM董事长姚娟娟介绍说，为助力提升公众眼健康意识，由几十余位院士支持的大专家.COM，致力于科技自主创新，赋能医生实践教育、百姓健康管理和企业产品研发；坚持科学普及，与千余位医学教育专家共同构建AI医学知识科普库，涵盖健康管理、疾病科普、生活常识、运动健康、急救指南等内容，受到了公众的广泛关注和喜爱。

据悉，“2023人民好医生系列活动之眼健康科普大赛”于今年4月23日正式启动，活动设置了活动报名、作品上传、作品展示、公众点赞、专家点评、活动总结等环节。参赛作品主要围绕眼健康相关主题，通过图文、短视频的形式面向大众普及健康知识。截至目前，本次大赛共收到了全国范围内113家医院、700余个眼健康科普图文和短视频作品。（赵晓彤）