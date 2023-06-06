华厦眼科：携手50家品牌一起关注父母眼健康

告白，是真挚的情感表达，也是告别白内障的美好期盼。为弘扬传承孝道文化，传递爱眼护眼理念，浓情5月，华厦眼科联动旗下43家医院共同推出“为爱告白 遇见清晰——告别白内障茶话会”活动，新潮独特的“告白”方式吸引众多子女带着父母前来参加，他们用“眼健康”献礼母亲节，送给爸妈“看得见”的爱。

活动还吸引50家品牌官博跨界联动，并引发各界KOL和媒体的关注与报道，5月4日至6月4日，活动全网曝光量达3185万，累计到场人数3960人。

送给爸妈“看得见”的爱

“要不是这次陪妈妈来，我根本不知道她一直生活在‘模糊视界’里。”

据中华医学会眼科学分会统计，我国60至89岁人群白内障发病率约为80%，而90岁以上人群白内障发病率高达90%以上。但大多数患者却因未能及时发现，而错过最佳治疗时间。

唤醒子女对父母眼健康的关注，帮助父母做好白内障筛查，正是华厦眼科举办“告别白内障”茶话会活动的初衷。活动推出后受到众多子女的欢迎，报名持续火热，1000份“免费眼健康体检套餐”秒被抢光，活动现场更是座无虚席。

以节为媒，礼送健康。华厦眼科“告别白内障”茶话会精心设置了眼健康知识科普和免费眼健康体检环节。查视力、量血压、测眼压、电脑验光、裂隙灯检查等，一对一诊察，逐个看报告，让父母们在甜蜜的氛围中，同时收获爱与健康。

“医生说我妈妈的眼睛不仅有眼部胬肉还有初期白内障，还好检查及时，后续会按医生给出的治疗方案陪妈妈把眼睛治好。”谈及参加这次活动的感受，到场的子女纷纷表示，健康明亮的眼睛是送给爸妈最好的礼物。

放心让爸妈来“告白”

“两年前，我在华厦眼科做了全飞秒激光近视手术成功摘镜，效果非常好，所以我才放心带老妈来这里做白内障手术。”活动中，像俞女士这样信赖华厦眼科的家庭不在少数，专业是他们再次选择的共同原因。

专业的背后离不开临床经验丰富的医疗团队和国际前沿诊疗技术设备的支撑。依托华厦眼科成熟的“医教研”体系，白内障专科名医专家荟萃，技术实力雄厚。开展了飞秒超乳、超声乳化术、冷超乳术、双手微切口冷超乳术、同轴微切口超声乳化术及各种类型的人工晶体植入术，高度近视有晶体眼的人工晶体植入术，白内障青光眼联合手术，先天性白内障、外伤性白内障等复杂白内障手术治疗，已建设成为国际领先、国内一流的白内障诊疗中心之一。

以节日为载体，普及眼健康知识，预防眼睛疾患，提升全民眼健康水平，在守护全民全生命周期眼健康的征程上，华厦眼科从未止步。未来，华厦眼科将继续“以学术为指导，以技术为支撑，以患者为中心”，创新形式，丰富载体，以更加丰富多彩的方式推动眼健康教育有声有色，为持续推进我国眼健康事业高质量发展贡献更多“华厦力量”。