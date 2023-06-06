侯新丽：乳腺癌“慢病时代”需注重提高患者生存质量

“随着乳腺癌综合防治水平的不断提升，乳腺癌治疗进入了‘慢病时代’，需要针对患者具体情况制定个性化治疗方案，更加关注患者生存质量。”近日，陕西汉中市抗癌协会副理长、汉中市抗癌协会肿瘤内科专业委员会主任委员、汉中市肿瘤质控中心主任、汉中市中心医院肿瘤内科主任侯新丽就乳腺癌诊疗理念、乳腺癌慢病管理等相关话题进行了分享。

早晚期侧重不同 创新疗法改善患者预后

“随着医学的发展，近年来乳腺癌诊疗手段发生了不少变化。” 侯新丽介绍说，随着诊疗手段的不断丰富，乳腺癌手术治疗方式和理念发生了转变。早期乳腺癌患者治疗以手术为主，通过切除病灶，争取达到治愈的目的。晚期乳腺癌患者的治疗重点有所不同，大部分晚期乳腺癌患者已经出现了远端、多处脏器转移，通常以“控制肿瘤，延长生存时间，提高生活质量”为目的。近年来，随着对乳腺癌分型认识的不断深入，新型抗肿瘤治疗药物的研发和临床应用，也让晚期乳腺癌治疗格局不断被改变。

侯新丽说，近年来，随着双靶向联合治疗在HER2阳性乳腺癌领域的应用，以及小分子TKI药物和新一代ADC（抗体偶联物）药物的出现，进一步改善了HER2阳性晚期乳腺癌患者的预后，使患者长生存成为了可能。“目前乳腺癌治疗领域仍尚存未尽之需，药物研究仍要继续坚持推陈出新，进一步提升患者临床获益。”她说。

进入“慢病时代” 更需关注患者心理健康

“新技术和创新药延缓了晚期乳腺癌患者疾病进展，延长了患者生命，也加速推动乳腺癌治疗进入‘慢病时代’。”侯新丽说，随着乳腺癌综合防治水平的不断提升，乳腺癌防控策略也逐渐转向全方位、全生命周期的健康管理模式，作为医生需要针对患者具体情况制定个性化治疗方案。随着患者生存期的延长，更需要关注患者心理以及药物副作用。在乳腺癌慢病管理的过程中，抗肿瘤治疗引起的并发症防治、患者心理健康等多个方面都值得关注，不仅要帮助患者提高乳腺癌治疗的疗效，更要关注患者生存质量。

侯新丽说，在以往治疗过程中，对乳腺癌患者心理与社会功能问题的关注比较少，随着乳腺癌防治水平的提升，患者治疗和生存时间逐渐延长，综合治疗期间药物的毒副作用问题也开始逐渐显现。她认为，作为医务工作者要在治疗期间与患者保持良好的交流与沟通，为患者普及乳腺癌相关知识，定期进行预后随访，以便患者更好地配合治疗。近年来，乳腺癌年轻化趋势逐渐显现，35岁以下患者也越来越多，卵巢功能保护、生育等相关问题也将成为乳腺癌慢病管理过程中需要重点关注的方面。

增设日间门诊 多学科诊疗让患者获益

日间化疗正在逐渐成为肿瘤化疗的新模式，不仅可以缩短患者在院时间，也能进一步提高诊疗效率和舒适度。侯新丽介绍说，汉中市中心医院2021年成立了日间化疗门诊，并设置了静脉导管维护门诊，对于病情相对平稳的患者，经医生评估和确认，在保障医疗安全的前提下，可以采取日间化疗的模式进行治疗。“日间化疗不仅可以缩短患者住院时间，提高诊疗效率和舒适度，也能进一步缩减患者与家属的等候时间，让患者有更多时间回归家庭，让就诊更加便捷，也进一步提升了患者的就医体验。日间化疗是对传统住院化疗模式的补充和延伸。”她说。

针对乳腺癌学科建设与发展，侯新丽认为，学科建设要以患者为导向，以提高医疗服务能力和医疗质量为重点，通过多学科融合，提升对于疑难病症的诊疗能力，为患者提供更加便捷的诊疗服务。她介绍说，在信息化手段的助力下，汉中市中心医院进一步加强跨学科、跨医院协作，建立了15个肿瘤MDT（多学科诊疗）团队。针对乳腺癌这一癌种，聚合了肿瘤外科、肿瘤内科、放疗科、放射科、病理科、整形外科、康复医学科、心理科等不同学科，通过跨学科合作，为患者提供更加精准、规范、合理的个体化诊疗。（周璨晨）