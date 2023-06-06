访谈预告：刘宏石谈党建引领下的医院高质量发展

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。公立医院该如何管理增加公众安全感？应如何提质增效提升公众获得感？人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

6月6日10:00，黑龙江省医院党委书记刘宏石将做客直播间进行分享。

嘉宾简介：

刘宏石，主任医师，现任黑龙江省医院党委书记，黑龙江省第十三届人大代表。现任黑龙江省医学会中毒临床救治专业委员会主任委员；黑龙江省卫生健康委员会职业病重点专科带头人；黑龙江省医学会医学科学研究管理学分会主任委员。获得全国医药卫生系统“争先创优”先进个人称号；黑龙江省政府津贴；国家卫生健康委 “平安医院建设”突出个人奖；黑龙江省“五一”劳动奖章；全国“优秀医院院长”称号。

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