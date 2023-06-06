直播预告：眼底病致盲不可逆 早筛早诊规范治疗保视力

2023年6月6日是第28个全国“爱眼日”，今年活动的主题是“关注普遍的眼健康”。活动重点是着重关注儿童青少年、老年人两个重点人群，聚焦近视等屈光不正、白内障、眼底病、青光眼、角膜盲等重点眼病，大力宣传全年龄段全生命周期眼健康的重要意义。6月6日10:00，国家眼部疾病临床医学研究中心主任许迅做客“人民好医生”客户端直播间，就“眼底病致盲不可逆 早筛早诊规范治疗保视力”主题为您讲解眼健康相关话题。

嘉宾简介

许迅，国家眼部疾病临床医学研究中心主任，国家儿童青少年视力健康专家咨询委员会副主委，中华医学会眼科分会副主委暨眼底病学组组长。担任全国高等医学院校统编教材和国家卫健委住院医师规范化培训规划教材《眼科学》副主编。获政府特殊津贴和卫生部突出贡献中青年专家；获全国五一劳动奖章、全国医德标兵、上海市劳动模范和上海工匠。

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