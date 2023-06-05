直播预告：眼睛痒总想揉？专家教你正确应对过敏性结膜炎

眼睛是心灵的窗户。为了增强全社会爱眼护眼意识，让权威实用的眼健康科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“关注普遍的眼健康 共筑光明未来”系列访谈。

皮肤过敏、鼻子过敏在生活中较为常见，其实眼睛也会过敏，特别是目前处于过敏性结膜炎的高发期。那么，如何科学应对过敏性结膜炎，守护好眼健康？6月6日10：00至11：00，山东省眼科研究所所长、山东第一医科大学附属眼科医院（山东省眼科医院）院长史伟云将做客“人民好医生”客户端，围绕过敏性结膜炎防治等相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

专家简介：

史伟云，主任医师、二级教授、博士生导师，山东省眼科研究所所长，山东第一医科大学附属眼科医院（山东省眼科医院）院长、省部共建国家重点实验室培育基地主任，山东省泰山学者攀登计划专家、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省首届医学领军人才、中华医学会眼科分会常务委员、角膜病学组组长，亚洲角膜学会理事，中国民族卫生协会眼学科分会主任委员，国务院特殊津贴享受者，第十三届全国人大代表。《中华眼科杂志》副总编辑及其他8个眼科杂志编委。

如何收看：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。