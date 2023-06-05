江苏常熟举办《苏州市生活垃圾分类管理条例》实施三周年暨垃圾分类宣传月活动

垃圾分类工作是一项基础性、民生性工作，直接体现出一座城市的外在形象和文明程度。6月2日，常熟举办《苏州市生活垃圾分类管理条例》实施三周年主题宣传活动暨垃圾分类宣传月活动，营造出“生活垃圾分类引领新时尚”的浓厚氛围，苏州市城市管理局、常熟市委宣传部、城管局、教育局、团市委、无党派知识分子联谊会等领导出席，各板块垃圾分类工作分管领导及垃圾分类主题宣传活动获奖单位代表参加。

活动现场，垃圾分类优秀普法视频、典型案例、文艺作品等奖项陆续颁出，伴随精彩的节目展演，观众们“沉浸式”感受到垃圾分类从“新时尚”到“新常态”的转变。针对少数群众不了解、不支持、不参与垃圾分类的问题，常熟组建“小蜜蜂”垃圾分类青少年志愿服务队，启动垃圾分类“七进”宣传活动。通过全面开展垃圾分类“进社区、进村宅、进学校、进医院、进机关、进企业、进公园”宣传活动，广泛传播《条例》重点内容，凝聚社会共识，促进全民共治。

当天，常熟市“烟头兑换点位”正式公布。全市各板块在城市管理服务站等开放区域设置烟头兑换点，市民可凭借烟头前往27个点位免费兑换日常用品，让“烟头不落地”的小动作成就“传递文明力量”的大意义。现场还启用辛庄镇农村垃圾分类宣教馆。作为全市首家农村宣教馆，该展馆全部采用环保材料建造，秉承“参观+体验+共享”的理念，集知识展示、互动游戏、手工制作等功能于一体，多维度的向居民进行垃圾分类宣传及教育引导，进一步深化垃圾分类理念。

近年来，常熟将“精管善治”理念融入垃圾分类全过程，夯实“党建引领、政府推动、部门联动、全面发动、全民互动”工作模式，不断探索生活垃圾精细化管理新路径。经过不懈努力，全市垃圾分类工作取得明显成效，生活垃圾全流程分类收运处置体系已基本建成，三年蝉联苏州大市考核第一。

“接下来，常熟将聚焦群众实际需求，紧盯垃圾分类精细管理，开展“一小区一方案”整治提升行动，因地制宜设置‘过时投放点’，推广住宅小区‘5G+AI’智能督导模式，全力提升分类质效。同时，聚合青少年志愿服务队等团队力量，用好用活垃圾分类宣教馆、垃圾分类主题线路等阵地资源，持续壮大‘小蜜蜂’志愿服务联盟影响力，全方位开展宣传引导活动，推动绿色生活理念内化于心、外化于行。”常熟市城市管理局党委书记、局长薛建伟说。