直播预告：科学防治眼底病 聚焦全民眼健康

眼睛是心灵的窗户，眼健康是国民健康的重要组成部分。而眼底病是一类危害严重的眼部疾病，它不仅会影响视觉能力，严重的还会造成失明，被称为沉默的“视力杀手”。因此，如何科学防治眼底病日趋成为公众普遍关注的健康话题。

6月6日是第28个全国爱眼日，“人民好医生”客户端邀请上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科陆琳娜主任医师做客演播室，为大家科普常见眼底疾病的相关知识。

专家介绍：

陆琳娜，主任医师、硕士生导师。担任中国抗癌协会眼肿瘤专业委员会常务委员、中国研究型医院学会神经眼科专业委员会委员等多个学术组织职务。

擅长：玻璃体视网膜疾病以及眼内肿瘤。糖尿病性视网膜病变、黄斑疾病、视网膜血管阻塞性疾病、脉络膜恶性黑色素瘤等。

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