创造新需求、打造特色品牌 恢复和扩大消费民营企业大有可为

民营企业市场主体数量占比超过90%，在恢复和扩大消费中发挥着重要作用。如何充分释放消费潜力，增强消费对经济发展的基础性作用？受党中央委托，全国工商联围绕“积极发挥民营企业在恢复和扩大消费中的作用”主题，今年4月份开始，在北京、江苏等地开展实地调研。

在江苏省，全国工商联调研组深入苏州食行生鲜电子商务有限公司、大乘环保新材有限公司、好孩子集团有限公司等企业生产一线，并实地走访考察多家消费综合体、乡村旅游项目、养老服务项目等，深入了解企业发展状况和诉求。

在江苏，全国工商联调研组还先后召开了政府部门座谈会、民营企业和商会座谈会，听取意见建议。近年来，江苏通过不断完善促进消费的政策制度等措施，全省消费不断扩容提质升级。今年一季度，江苏省实现消费品零售总额11706.8亿元，同比增长7.8%，消费市场恢复态势明显。旅游、餐饮等行业增长强劲，1月份—3月份江苏限额以上餐饮收入同比增长21.7%。行业复苏的同时，餐饮行业依然面临“高成本、低利润、用工难”等痛点问题。

调研组还发现消费市场存在着大宗消费需求动力不足、居民消费预期持续转弱、商贸企业智慧化改造和数字化转型整体偏慢等问题。调研组认为，广大民营企业要在优化供给、创造新需求、打造特色品牌等方面进一步提升，以高质量的供给，适应、引领、创造新需求，推动供需在更高水平上实现良性循环，促进扩大消费同提高人民生活品质有机结合，带动消费市场整体繁荣。

调研组还在北京市实地考察通州城市副中心剧院、博物馆、图书馆三大建筑项目建设情况，了解城市大道商务区运营和发展情况，与北京市政府相关部门和民营企业家座谈交流，详细了解北京市如何积极发挥民营企业在恢复和扩大消费中的作用。

实地调研的同时，调研组还依托全国工商联民营企业季度运行调查系统，对超过10万家民营企业开展线上问卷调查。通过大数据分析，梳理归纳民营企业在恢复和扩大消费中面临的突出问题。

全国工商联副主席邱小平：调研之后，我们对于政策性的问题，研究提出优化政策的意见建议；针对企业自身的问题，我们将会同有关部门，促进资金、技术、人才等要素向企业集聚，用高质量的供给适应、引领和创造新的消费需求；针对市场建设方面的问题，我们将发挥所属商会的优势作用，会同有关部门来搭建产供销对接平台，畅通市场循环，带动消费市场的整体繁荣。