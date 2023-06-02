中国人寿2023年客户节聚焦健康养老 特色康养服务集中亮相

十七年真诚相伴，十七年满载托付。6月1日，中国人寿第十七届“国寿616客户节”启动。此次客户节坚持以人民为中心的发展思想，将其与开展主题教育进行紧密结合，以“牵手国寿 康享未来”为主题，聚焦康养特色，强化客户、服务、网点等优势资源整合，推进线上线下渠道融合发展，通过开展一系列客户回馈活动，努力把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，与客户共享中国人寿高质量发展成果。

精选“养老金融+养老服务+健康资源”集中亮相

中国人寿2023年客户节聚焦健康养老业务优势，围绕养老规划、健康管理、医疗救助、养老服务等精选全集团产品和服务资源，推出健康养老全生命周期“产品+服务”体系，以公司特色康养服务生态更好服务客户健康养老需求。

集团旗下寿险公司与国寿健投公司将联合推出更高品质的“保险+养老养生”业务，向符合条件的客户发放中国人寿自营国寿嘉园养老社区入住权益确认书。同时，国寿嘉园养老社区联动推出养老社区短住产品，以及养老服务体验官、养老社区游园会等活动。与此同时，中国人寿寿险公司还打造线上康养服务体验专区，集中推出一批优质健康养老服务资源，包括提供居家养老调理、护理、就医等服务包，以及体检折扣卡、儿童近视防控卡、家庭医生卡、优享洁牙卡、120救援助行卡、医疗转运协助卡等，为客户提供更多优惠福利选择。

集团成员单位广发银行不仅在先行试点个人养老金的36个城市返场推出热门“开立个人养老金资金账户和缴存养老金 即获赠最高200元福利金”活动，还在其他非试点地区为成功预约开立个人养老金资金账户的客户提供50元待激活生活福利券或其他权益，推动个人养老金政策惠及更多百姓。集团旗下养老险公司围绕年金、商业养老金业务推出线上直播活动，持续普及养老知识，有效拓展线上线下金融教育深度和广度。

截至目前，中国人寿已为全国3万余家企业、33个职业年金统筹区提供年金服务，受托和投管规模超1.4万亿元，并在个人养老金业务、商业养老金融、长期护理保险等方面持续探索，承保具有较强养老属性保险的准备金积累达1.7万亿元，同时还设立合计规模500亿元大健康基金和200亿元大养老基金，全力构建“机构+社区+居家”三位一体养老服务体系。

综合金融服务产品体验再“享”升级

升级畅享中国人寿综合金融服务，也是此次回馈客户的重要举措。2023年客户节期间，集团旗下寿险公司、广发银行、财险公司等将同步升级增值服务和星级客户权益，整合网点、服务等优势资源，推出“臻享礼”“空中共享柜面”等服务，共同打造获得感更强、尊享感更高的综合金融体验。

例如，在“臻享礼”活动中，集团旗下寿险公司、财险公司符合条件的客户将受邀在北京、上海、广州、沈阳、长春五个城市享受广发银行机场贵宾厅服务。“空中共享柜面”整合集团旗下寿险公司、广发银行、财险公司的在线空中客服资源，提供一站式空中远程视频服务，针对“云换卡”“鑫福卡密码重置”“还款宝涉密交易密码设置”等广发银行高频服务场景，实现空中视频快速响应。

在产品方面，集团旗下寿险公司、广发银行、财险公司开展自营平台互联网保险联合营销活动，其中寿险公司投放6款互联网产品，财险公司上线35款互联网产品，并通过“互联网业务+保险顾问”等模式满足客户多元化保险保障需求。

自营流量和场景平台发力线上客户节

自2020年首次举办线上客户节以来，中国人寿已迭代形成了中国人寿寿险APP、广发银行APP、发现精彩APP和财险“安心享”四大“明星流量平台”。2023年客户节期间，中国人寿统一焕新APP客户节节庆主题图标，并进一步推出“尊享康养”“悦享财富”“惠享生活”“安享出行”四大资源整合共“享”平台，提供兼具综合金融和场景特色的线上客户节体验。

其中，“尊享康养”以中国人寿寿险APP为主，聚焦提供客户健康养老等产品服务，开展多样化服务体验和趣味互动活动。“悦享财富”以广发银行APP为主，聚焦满足客户投资理财、财富增值等需求，推出各类优势产品和权益活动。“惠享生活”以广发银行发现精彩APP为主，聚焦满足客户高品质生活需求，开展多种消费优惠和特色信用卡联动活动等。“安享出行”以中国人寿财险公司安心享平台为主，聚焦满足客户出行用车、商旅生活需求，推出权益升级和直播互动等活动。

此外，中国人寿财险公司在儿童节、环保日、父亲节、端午节等重要节日节点，开展不同主题直播活动，并邀请新能源车企开启线上直播，除介绍新能源车挑选技巧、用车注意事项等，还配套直播间购买优惠政策，以及配套讲解优质车险方案以及专属非车险保险服务方案。客户节期间，中国人寿财险公司将发布新版车险服务全国标准，并升级车险增值服务。

客户节线下活动跨越百城力掀高潮

中国人寿2023年客户节线下活动规模超过往年。特别是将充分利用公司合作资源，加大回馈客户力度，包括并不限于在国家大剧院开展客户节专场演出，推出北京环球度假区权益门票、北京卫视《春妮的周末时光》特别节目、FIVB世界女排联赛香港权益门票，举办“国寿为明天”少儿品牌系列活动，例如六一少儿公益晚会、少儿公益读书日、国寿小画家等。

集团旗下寿险公司在6月16日爆点日当天向全国分支机构发布“一陆同行”集结号，结合“上市20周年”“悦己生活”“国寿小画家”“700健行”“免疫力提升”等多元主题，邀请客户体验丰富多彩的线下活动，同时统一焕新柜面客户节装修风格，一些地区分公司还计划在柜面增设客户节打卡活动专区，积极营造客户节氛围。财险公司计划开展400场线下活动，牵手4S店实施“百城百店”客户回馈，并在全国各类三农服务站点开展客户节送清凉活动，为炎炎夏日农忙客户带去清凉大回馈，同时组织定点帮扶的广西天等县特色农产品线下展销，在国家地震紧急救援训练基地开展防减灾安全主题活动等。

此外，中国人寿还将围绕健康养老、乡村振兴等主题，邀请战略客户进行实地参访、沉浸体验、论坛研讨等，感受中国人寿践行央企社会责任，发挥行业“头雁”作用的精神风貌。

从6月1日到6月30日，为期一个整月的“国寿616客户节”以大健康大养老产品业务资源为引领，聚焦多样化综合金融服务需求，围绕不同客群开展全方位、多层次、高质量活动，以更丰富的产品和更便捷的服务，让客户畅享综合金融体验。中国人寿将持续坚持人民至上，与客户携手并进，共行健康之路，共赴养老之约，共创财富增值，共享安心出行，共育美好明天，共话幸福未来。