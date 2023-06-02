单忠艳：不断深入开展甲状腺知识科普

“我们将不断深入开展甲状腺健康知识的普及工作，让民众了解甲状腺、正确认识甲状腺疾病”。5月25日，由中华医学会内分泌学分会、中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会共同举办，默克公益支持的第十五届国际甲状腺知识宣传周启动会在北京举办，本届国际甲状腺知识宣传周主题为“守护甲状腺 提升她力量”。中华医学会内分泌学分会副主任委员单忠艳就甲状腺健康知识、女性甲状腺健康问题等进行了主题演讲。

科学了解甲状腺健康知识

甲状腺是人体最大的内分泌腺体，其功能是生产、储存和释放甲状腺激素。“甲状腺激素作用于全身各个系统，例如，神经、循环、消化、血液、内分泌、骨骼肌肉系统等，能够促进人体智力发育、生长发育和能量代谢。”单忠艳表示。

甲状腺一旦出现问题，机体的运行就会出现问题。单忠艳介绍：“当甲状腺激素产生过多时，就会造成甲状腺功能亢进症，俗称‘甲亢’。‘甲亢’会导致出现交感神经兴奋、高代谢症状，如烦躁、失眠、心悸、气短等；甲状腺激素产生过少，则会造成甲状腺功能减退症，俗称‘甲减’。‘甲减’会导致记忆力减退、易困嗜睡、反应迟钝、心率减慢、食欲减退等，女性会出现溢乳、月经量增多、不孕，还会出现脱发、颜面虚肿等临床表现。‘甲减’的症状比较隐匿，不易被发觉，且容易和其他疾病混淆，产生误诊、漏诊。”

育龄女性甲状腺健康应重点关注

单忠艳建议，若女性孕产期患有甲状腺疾病没有得到及时有效治疗，可能会增加流产、早产、胎盘早剥、死胎等不良妊娠并发症的发生风险。

同时，她还提出，备孕和妊娠期女性要筛查甲状腺疾病，高危人群更应重点筛查甲状腺疾病。高危人群包括既往有流产史、早产史、不孕史、多次妊娠史或年龄大于30岁的女性，肥胖人群以及有其他自身免疫性疾病、一级亲属有自身免疫性甲状腺疾病、有颈部及甲状腺放射治疗史和服用胺碘酮、锂制剂的人群等，这些人群应及早筛查甲状腺疾病。

明晰甲状腺疾病诊疗信息

“要加强甲状腺疾病早认知、早筛查、早诊断、早治疗的意识。”单忠艳介绍，筛查甲状腺疾病只需要抽血检测甲状腺功能和抗体。甲状腺疾病主要筛查指标有促甲状腺激素TSH、游离甲状腺素FT4 和甲状腺过氧化物酶抗体TPOAb三项。这三项指标一般包含在常见的“甲功三项”和“甲功五项”的化验检查中，医生会根据具体情况为患者安排检查。

“一旦确诊甲状腺疾病，患者可前往正规医院的内分泌科等相关科室进行规范化诊疗。”单忠艳表示，“甲亢”或“甲减”在进行有效的药物治疗后甲功就能恢复正常。针对处于怀孕期间的患者，治疗“甲减”的左甲状腺素在妊娠期可以安全使用，治疗甲亢的药物必要时也可以服用。需要注意的是，在相关激素指标达标前，患者要遵照医嘱定期复查，以便医生及时调整药物剂量。

此外，单忠艳在演讲中还提出，我国设立的“国家免费孕前优生健康检查项目”，已将血清促甲状腺激素TSH纳入了14项免费筛查指标之中，为育龄女性及后代的甲状腺健康提供了保障。