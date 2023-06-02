“我治愈你 你温暖我”（回音谷）

图为5月26日本报本版版面。

上周五，一位许久未联系的朋友突然给我发来一条信息——“看了《关怀，是最好的处方》这篇文章很是感动。”

朋友所说的文章刊载于5月26日本报的《健康生活》版。这篇文章讲述了一位医生善待患者、患者温暖医生的故事。故事并不复杂，却非常动人。

文章发出后，另一位朋友问我，假设你是一名医生，在门诊遇到这样一位状态不妙、情况复杂却不肯做进一步检查的患者，你会怎么办？

通常的做法大概是这样的：医生给出诊断建议并晓之以理，讲清楚患者目前存在的风险、如果不做进一步检查可能引发的后果，帮患者把利害剖析清楚。按理说，到了这一步，医生已经尽到告知义务，如果患者仍坚持不肯做检查，医生也无可奈何，毕竟医生无法代替患者作出决定。

故事的主人公之一刘勇强医生却没有止步于此，而是多做了一些“分外之事”——当发现患者杨阿姨可能由于担心费用问题而拒绝检查时，他承诺用最少的钱检查出病况，成功说服杨阿姨做了检查；当发现杨阿姨流露出想要放弃的念头时，他从兜里掏出钱塞给杨阿姨，劝说她一定要住院治疗，这一举动感动了杨阿姨，也让她敞开心扉并配合住院治疗；当发现杨阿姨短暂住院后需要继续接受治疗，他不仅为杨阿姨量身制定了详细的治疗方案，还不断为她加油鼓劲、给予心理支持，经过44天的持续努力，杨阿姨的指标基本恢复正常……

故事还没有结束——当杨阿姨走失的儿子被找回，她专门回来把这个喜讯告诉刘医生，文化程度不高的她前后给刘医生写了数封感谢信；当刘医生把这段经历整理成文，发表在本报后，看到文章的杨阿姨给他发来了一段长长的话：“要不是你苦苦劝我、帮我、鼓励我……好像我的命比你的命还重要一样……我是真的放弃治疗了……你是我永远忘记不了的恩人……我从19年开始，慢慢想通了很多，学跳舞，唱唱歌，别人还夸我，说我变了很多，我说是了不起的好人搭救了我的生命……”

“我治愈你，你温暖我”，世界上最美好的“双向奔赴”大概就是这样吧。无论患者身份、地位和贫富如何，医生都能一视同仁、敬畏生命；不管患者看起来多么倔强，医生愿意设身处地为患者着想，想方设法向患者伸出援手；看到医生捧着一颗真心给予的尊重、理解、关怀，本打算放弃治疗的患者深深体会到自身存在的价值，重新点燃起生的希望，同时以爱和感恩来温暖回馈医生……医患之间这样充满温情的互动，打动的何止朋友一人呢？

说到底，医学是人学，医生有温度，医患能共情，彼此才会相互信任、相互支撑，这样的医学才是温暖的，这样的治愈才是最有效的。行文至此，不禁想起近日国家卫健委、国家中医药管理局印发的一则通知——要求2023年至2025年在全国实施改善就医感受、提升患者体验主题活动，真可谓正当其时。在这样的背景下，相信像刘医生这样有爱心、懂人情的医生会越来越多，更多患者的就医感受会越来越暖，我们的医患情谊会越来越深。