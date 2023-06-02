中医药文化走进校园（健康焦点）

图①：北京市人大附中学生在制作大山楂丸。

杨彦帆摄

图②：北京市海淀区双榆树第一小学学生在观察榆香本草园里的中草药。

李 淳摄

图③：重庆市万盛经开区中医院针灸科中医师受邀走进当地的万盛小学，为学生介绍耳穴压豆方法。

曹永龙摄

“提到山楂，大家会想到什么？”

“谁吃过大山楂丸？”

“大山楂丸配方里的山楂、六神曲、麦芽，哪味是主药？”

5月11日，北京市人大附中中医教室，一堂制作大山楂丸的中医选修实践课正在进行。大山楂丸是一种中药丸剂，主要功能是消食化滞、调和脾胃。同学们在认真观看大山楂丸制作视频后，便开始分小组制作。他们将事先调配好的药粉按比例加入，随后将熬好的蜂蜜倒入盆内，接着将粉团揉搓均匀至表面光滑，再将其放入模具中……在教师徐立的指导帮助下，一颗颗大山楂丸很快成型了。

《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》提出，丰富中小学中医药文化教育校园活动。近年来，国家中医药管理局等部门积极鼓励开展中医药文化进校园工作，帮助青少年养成健康的生活方式，增进青少年对中华优秀传统文化的认知，让中医药文化在校园里生根发芽。

沉浸式学习中医药知识和文化，增强学生对中华优秀传统文化的情感和自信

人大附中有不少中医药文化课程，包括制作大山楂丸、制作香囊、品茶饮等，都是经过授课团队长期打磨而成。制作大山楂丸本身并非一件难事，但如何向学生传递中医药知识和文化，却需要反复提炼。

“通过制作大山楂丸，同学们熟悉了大山楂丸的成分和功能。更重要的是，必须讲清楚中药的配伍原则，药有个性之特长，方有合群之妙用，这才是课程的核心。”徐立说，让学生们沉浸式体验大山楂丸的制作过程，可以更好地激发孩子们对中医药文化的兴趣。

在人大附中中医教室里，不仅有“字里藏医”“节气养生”“道地药材”等中医药漫画、节气知识等内容，还有中医药小游戏、体验互动等项目。药柜里整齐地摆放着各类药材样品，并贴上了标签。

人大附中团委书记孙京菊介绍，学校开设了中医基础与保健常识等中医药文化相关课程，涵盖了小学、初中、高中阶段，包括选修课、综合实践课、研修课等，参加中医课程的学生达4000多人次。

开设实践课程、开辟百草园、组织学生社团、开展健康知识云答题……目前，各地中医药文化进校园活动形式多样，内容丰富。

在北京市海淀区双榆树第一小学的“榆香本草园”，艾草、薄荷、藿香、桔梗等11种中草药茁壮成长，荆芥、鼠尾草、丹参等相继开花。同学们还设计制作了标签，介绍中草药的名称、特征、习性和药用价值等。

“这是芍药，这是白芷……”江西省南昌市胡家小学五年级学生陈汪伟，参加了两年的中医药社团，已经认识100多种中草药，学会了制香、做香包等技艺。胡家小学校长方丽媛介绍，学校设立了两个中医药社团，有近百名学生参加。

“我们不仅要教给学生中医药基本知识，而且要让他们树立人与自然和谐共生的理念。”人大附中校长刘小惠说，希望通过开展中医药文化进校园活动，发挥中医药文化在教书育人中的独特作用，增强学生对中华优秀传统文化的情感和自信。

结合中小学生需求特点，提升中医药文化传播内容质量和效果

中医药文化进校园，“谁来教、教什么”是绕不开的话题。北京市海淀区卫生健康委中医药管理办公室主任袁学勤说，师资和内容是两个关键要素，要建立提高教师教学水平的长效机制，开展中医药文化传播师资培训，组建一支相对稳定的校园中医药文化传播师资队伍，提升中医药文化传播的内容质量和效果，确保专业性，兼顾趣味性。

近年来，各地通过多种形式加强师资培训，壮大中医药文化传播人员队伍。

北京市海淀区组织中小学校教师参加中医药文化传播暨进校园师资培训考核，为开展相关教学工作奠定理论和实践基础；江西中医药大学定期举办全省中小学教师中医药文化宣传教育培训班，并通过一个院校对接一所中小学校，引领大学生为中小学校组织、策划中医药文化活动。

江西省南昌市红谷滩区碟子湖学校副校长、中医药文化进校园工作负责人陈艳告诉记者，起初学校邀请一些中医师来给学生上课，但由于中医药理论深奥，学生听不懂，所以不太感兴趣。陈艳说：“中医药文化进校园的目的不是培养中医药人才，而是培养学生们对中医药的兴趣。”因此，学校从2021年开始培训自己的中医药老师。在教学方面，根据学生的年龄和兴趣设计课程，把中医药知识更多地融入生活。

“桂枝汤治太阳风，芍药甘草姜枣同……”在胡家小学中医药馆，20余名学生正跟着熊春弟老师背诵歌诀，了解药食汤剂。熊老师介绍，这是胡家小学每周二和周四下午的固定社团活动，课程内容、上课方式根据学生年龄来设计，具有实用性和可操作性。

人大附中教学团队充分考虑学生的需求，设计了课前问卷、课堂学习单、课后调查等环节。通过问卷分析和教学评估，让教学团队不断丰富课程内容。

彰显中医药文化魅力，在全社会营造爱中医、学中医、用中医的良好氛围

近年来，国家中医药管理局在推进中医药文化进校园中，更加突出中华优秀传统文化元素，更加注重适应中小学的普遍需求，采取“活动模板+若干物料+自主组织”的方式，带动各地中小学校开展中医药文化主题活动。

在2021年冬至和2022年端午节前后，国家中医药管理局先后组织策划了“听仲景故事，品中医智慧，做冬至美食”和“端午艾草香，关注眼健康”等主题日活动，向参与学校提供活动方案和资料，包括云游医圣祠等文化场馆视频、中医药文创手工物料等，累计吸引了750余所中小学25万多人参加。

“近年来，越来越多的师生开始对中医药文化感兴趣了。我们希望增强文化育人功能，将中医药文化传递给更多的中小学生。”袁学勤说。

如何更好地推动中医药文化进校园，让中医药文化深入人心？

江西中医药大学校长朱卫丰认为，应将中医药文化系统地融入中小学教材和课程。根据中小学生的认知特点和学习规律，精选中医药科学文化知识和养生保健常识，如中医药典故、健康养生、本草文化等，分阶段、有计划地融入教材和课程，并与生理卫生课程、劳动教育课程和综合实践课程有机结合。

陈艳说，可以在大型校园活动中植入中医药元素，让更多家长了解关注中医药文化。例如，在学校举办的风筝艺术节活动中，学生们用中药材拼贴风筝造型，营造了良好的中医药文化氛围，提高了中医药文化在学生家长中的认可度。

方丽媛认为，要善于利用新媒体宣传中医药文化，尤其是面向青少年传播中医药文化。彰显中医药文化的魅力，在全社会营造爱中医、学中医、用中医的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2023年06月02日 19 版）