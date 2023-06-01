“护苗”行动：中国今年将聚焦“网红”玩具、“三无”文具产品

中国市场监管部门相关负责人31日透露，为保障儿童和学生用品质量安全，今年将重点关注新兴“网红”玩具和“三无”文具用品安全问题。

在当天召开的关于儿童和学生用品质量安全的专题新闻发布会上，中国国家市场监管总局产品质量安全监督管理司司长段永升指出，今年市场监管部门梳理民众反映强烈、社会舆论关注和风险较大的儿童和学生用品，重点做好以下工作。

重点产品方面，将聚焦新兴“网红”玩具，包括解压玩具、磁性玩具、弹射玩具、指尖陀螺、臭包、炸包、假水玩具、厨房烹饪套装玩具以及盲盒玩具等。同时，还将关注存在危险的文具，以及相关儿童和婴幼儿纺织产品和用品。

针对有关突出问题，段永升表示，市场监管部门除了将聚焦“网红”玩具的化学、物理、可燃性危害问题之外，还将重点关注校园周边商店销售“三无”、警示说明缺失或年龄标识不规范的危险文具产品。

近年来，中国市场监管部门综合运用质量监管、执法稽查、信用监管、标准认证、缺陷产品召回、网络交易监管等多种手段，加强儿童和学生用品监督抽查和风险监测，“护苗”行动多点开花。

据统计，CCC认证(强制性产品认证)制度实施以来，儿童玩具合格率由不足40%上升到96%。2022年至今，全国市场监管部门共实施缺陷消费品召回活动919次，涉及数量1692.3万件。其中，儿童用品召回308次，共计733.9万件。去年以来，全国市场监管部门共查处儿童和学生用品领域质量违法案件4371件，涉案货值1978.20万元人民币，罚没金额2193.09万元。