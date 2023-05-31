国家卫生健康委：2022年全国孕产妇死亡率和婴儿死亡率均降至历史最低

人民网北京5月31日电 （陈子源、闫妍）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍维护妇女儿童健康权益有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委妇幼司司长宋莉介绍，2022年，全国孕产妇死亡率下降至15.7/10万、婴儿死亡率下降至4.9‰、5岁以下儿童死亡率下降至6.8‰，均降至历史最低，妇女儿童健康权益得到有效保障。力争到2030年，我国孕产妇死亡率下降到12/10万以下，5岁以下儿童死亡率下降到6‰以下，使妇幼健康事业进一步得到高质量发展。

宋莉表示，国家卫生健康委将推动一系列的妇幼健康行动计划落地见效，包括：“三提升”，母婴安全行动提升计划、健康儿童行动提升计划和出生缺陷防治能力提升计划；“两消除”，以着力消除影响妇女儿童健康的重大疾病的母婴传播为目标，将实施消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断行动计划，以及加速消除宫颈癌行动计划；“两融合”，积极促进妇幼健康和中医药融合发展和妇幼健康领域党建文化的深度融合。“两促进”，国家卫生健康委将积极推进母乳喂养促进行动计划和生殖健康促进行动计划。

“同时，国家卫生健康委将通过这一系列的行动计划落地见效，进一步推进妇幼健康服务能力和水平，不断满足人民群众的新期待，使妇女儿童重点疾病防治取得新进展，妇女儿童健康水平得到新提升。”宋莉说。