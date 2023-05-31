营造适老化消费环境（市场漫步）

以改革创新推动老年人口高质量发展，以更优的适老化消费环境助力老年人畅享高品质生活

期待更便捷的老年用品购物渠道，希望有更人性化的助老设施和产品，呼吁更完善的养老服务标准体系……前不久，中国消费者协会发布的《2022年养老消费调查项目研究报告》显示，我国低龄老人消费更具活力，升级型消费需求明显，高龄老人养老仍需加强政策支持力度，老年人消费环境仍需适老化提升。

《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》明确提出，发展银发经济，推动公共设施适老化改造，开发适老化技术和产品。近年来，我国大力推动养老事业和养老产业协同发展，在营造适老化消费环境方面取得长足进步。但也要看到，适老化消费环境仍有一些短板。进一步释放老年群体消费潜力、激发老年消费市场活力，优化老年消费环境是关键抓手。当务之急，是要把打造安全、舒心、优质的适老化消费环境摆在重要位置，以系统观念统筹谋划老年人口问题，以改革创新推动老年人口高质量发展，补短板、强弱项，以更优的适老化消费环境助力老年人畅享高品质生活。

优供给，提升适老产品和服务质量。围绕老年服装服饰、智能化日用辅助产品、养老照护产品、康复训练及健康促进辅具等重点领域，开展质量专项提升行动。从提高老年用品功能性、安全性等方面入手，推广和运用精益制造、全面质量管理、卓越绩效等先进质量管理技术和方法，提升老年用品质量。推进服务管理标准化，促进养老服务能力提升，通过试点项目的示范引领，提高行业服务标准化水平。

畅渠道，构建老年消费便利圈。优化线下老年用品实体店布局，针对老年人的消费观念和消费习惯，积极引导商场、超市、社区建设线下养老生活圈，组织“银发专场”，切实解决老年人消费需求，撬动银发经济发展。引导社区、老年大学开设老年信息媒介类培训，帮助老年群体更好使用信息技术和科技设备，共享数字生活。加快生活服务类APP适老化改造，增强电子产品和程序应用的老年友好性，帮助老人跨越“数字鸿沟”。

促升级，改善消费体验。加快智能化产品开发，优先发展“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”，提升智慧养老、智慧家政、智慧旅游等消费新业态服务水平。以“适老”为中心，重点开发符合老年人特点的技术，多提供低成本、高科技、方便老年人使用的产品，满足老年人提高生活品质的需求。促进养老服务与文化、旅游、餐饮、健康、金融等行业融合发展，改善老年人一站式消费体验。

关爱老年群体，发展银发经济，是推进经济社会高质量发展的重要内容。相信在各方共同努力下，广大老年消费者将迎来更加安心放心舒心的消费环境，享受更加美好的生活。

《 人民日报 》（ 2023年05月31日 19 版）