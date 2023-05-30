接种疫苗不是儿童专利 老年人群仍需重视预防接种

生命健康是保障老年人独立自主和参与社会的重要基础。在人口老龄化的大趋势下，如何更好地保障老年健康、保障老年人高质量的晚年生活？如何增强老年人的免疫力？近日，以“提高预防意识，共促老年健康”为主题的系列媒体沙龙在贵阳举行，贵阳市疾病预防控制中心免规科科长高岚就老年人常见感染性疾病的危害、预防接种的重要性、老年人接种疫苗的注意事项等话题进行了分享。

“随着年龄增长，机体免疫功能下降，老年人往往患有各种慢性基础性疾病。在这种情况下，如果再患流感、肺炎、带状疱疹等感染性疾病，给老年人身体健康带来的危害比一般青壮年要严重得多，将严重影响生活质量。”高岚介绍。因此，除了在日常生活中注意保持健康的生活方式外，主动接种疫苗，也是保证老年人健康生活质量的重要方式。

相较于儿童，老年人疫苗接种意识和接种率普遍较低，高岚介绍：“很多老年人在潜意识中会认为自身的免疫力与小孩相比是更强的，感染性疾病不会对他们造成太大影响。但其实对于他们来说，特别是有慢性基础性疾病的人群来说，一旦感染，不仅症状可能会加重，还可能加快基础性疾病的进展，导致重症和死亡的增加。由于多数老年人并不知道这类疾病可以通过接种疫苗预防，因此应进一步加强疾病宣传教育，推动医防融合，帮助居民树立科学的疾病预防理念。”

目前，我国建议老年人接种的疫苗主要有流感疫苗、肺炎链球菌疫苗、带状疱疹疫苗、新冠疫苗等。大众对流感和肺炎的认知度较高，但对带状疱疹还不甚了解。据介绍，带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒再激活引起的一种感染性疾病，高发于50岁及以上人群，且年纪越大发病风险越高，病情也更严重，剧烈的疼痛严重影响患者生活质量。带状疱疹目前尚无特效药，接种带状疱疹疫苗是有效可行的预防方式之一。

高岚介绍，目前，可接种的疫苗种类越来越多，如灭活疫苗、减毒活疫苗，重组蛋白疫苗等。居民需深入了解疫苗的特性，选择适合自己的疫苗。因为技术路线不同会导致疫苗的免疫机制有所不同，适用人群也有所不同，如免疫缺陷或正在接受化疗或者全身免疫抑制治疗的老年人原则上不建议接种减毒活疫苗。此外，如需了解更多相关信息，如疫苗的保护效力、持久性等，请咨询专业医学人士或社区卫生服务中心的接种人员。

对于老年人来说，打不打疫苗，安全性考量很重要，高岚解释：“每种疫苗必须获得国家鉴定机构批签发合格证才能上市。就是说它必须经过I、II、III期临床试验，证明它的安全性和有效性，才能获批。所以每批疫苗都是非常安全的。”接种疫苗后可能会产生不良反应，如接种部位的红、肿、热、痛，全身发热、没有食欲、乏力等，然而，这些症状通常比较轻微，持续时间较短，2至3天内便会消失，绝大多数无需处理，这并不意味着疫苗不安全。