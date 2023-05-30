5月27日至28日，第九届华厦眼科国际论坛在厦门召开。会议分设六大分论坛，汇聚了千余名国内外的专家和学者，以多层次的眼健康需求为出发点，以高质量成果转化的临床应用为导向，聚智谋远，蓄势赋能，共同擎起眼科事业高质量发展大旗，携手共筑“健康中国”。论坛同时面向国内国际眼科同道开启线上直播。

据介绍，本次论坛邀请100多名国内外知名专家进行授课，千余名业内同行以临床为导向，分别就眼表与角膜病、白内障、屈光、眼底病、青光眼、小儿斜弱视等学科新进程展开学术交流、临床案例分享，共促学术与科研的共融互通，助力中国眼健康医疗事业高质量发展。

《全国儿童青少年近视防控白皮书》《福建省眼病流行病学调查白皮书》发布。（受访者供图）

在本次论坛上，华厦眼科医院集团联合中华少年儿童慈善救助基金会发布《全国儿童青少年近视防控白皮书》《福建省眼病流行病学调查白皮书》两部白皮书。

《全国儿童青少年近视防控白皮书》选取了2019年至2021年3年间，华厦眼科从全国19个省、51个城市的4027所学校全日制普通中小学学生眼健康筛查的有效数据，人群总计455.6万名。研究结果表明，中小学人群整体筛查性近视患病率为64.85%，其中小学阶段人群筛查性近视患病率为54.00%，初中为78.18%，高中为87.05%。女生的筛查性近视患病率高于男生，右眼的筛查性近视患病率高于左眼，随着学龄增长，筛查性近视患病率逐渐上升，初中阶段上升最快，高中阶段趋于稳定。以区域进行的分类研究中，发现筛查性近视发病率存在“东高西低，北高南低”及显著的城乡差异。

《福建省眼病流行病学调查白皮书》是厦门大学附属厦门眼科中心于2019年开始通过现有互联网、AI影像学等新技术手段，以横断面研究的方式，收集了闽省9个市区，54个居民点，50岁以上的10044名居民眼部筛查数据，有效纳入研究人数8211人。主要研究福建省内不同地区人群眼病特征、主要致盲性眼病的患病率及其相关影响因素，并建立了福建省眼病流行病学调查数据库及居民眼健康管理系统。

研究结果表明，当前福建主要致盲眼病患病率依次为白内障、黄斑病变、糖尿病视网膜病变、高度近视眼底病变。其中，农村人群的近视力损伤患病率高于城市人群，而远视力损伤患病率二者无明显差异；内陆人群的远视力损伤患病率高于沿海人群，近视力损伤患病率二者无明显差异；远近合并的视力损伤患病率农村高于城市，内陆高于沿海。本次研究为进一步掌握国民眼病现状，精准开展眼病防治策略提供重要依据。

厦门市眼部疾病重点实验室授牌仪式。（受访者供图）

“一站式玻璃体腔注药实践示范基地”授牌成立仪式。（受访者供图）

此外，厦门眼科中心在本次论坛上被授予厦门市眼部疾病重点实验室。该项目由厦门市科学技术局进行专业审核和考察，最终给予认定授牌。同时，会上还举行了“一站式玻璃体腔注药实践示范基地”授牌成立仪式，标志着厦门眼科中心以患者就诊的便捷性为出发点，规范化诊疗流程，优化、缩短诊疗全流程，不仅有效地释放医疗资源，更大程度上为患者规范流程诊疗、节省诊疗时间发挥了重要作用。