新冠病毒二次感染年轻人居多？听听专家怎么说……

近段时间以来，新冠病毒二次感染的话题引起大家的关注。观察我们周围新冠病毒二次感染患者的情况，大家发现，似乎年轻人居多，是不是这样呢？国务院联防联控机制组织专家进行了解答。

▲新冠病毒二次感染患者年轻人居多 症状较轻

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长 童朝晖：通过调查我们发现，新冠病毒二次感染确实年轻人会多一些，而且症状也较轻，主要在上呼吸道。以前没阳过这次阳了的感染者，其症状有点像去年冬天，症状相对重一点，比如体温可能会在38℃、38.5℃以上，而“二阳”的人则会是低烧。因为“二阳”患者体内可能还有抗体，且细胞免疫的记忆存在，对人体依旧可以起到保护作用。因此，大家不必过于担心。

如果出现嗓子疼等上呼吸道症状，什么样的情况可以自行观察和服药？什么样的情况应该及时到医院治疗？

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长 童朝晖：如果咳嗽、嗓子疼可以忍受且不发烧，这种情况可以对症处理一下。如果说有发热，特别是体温在38℃以上，建议还是到医院去看一看。因为发热的原因很多，除了像目前有新冠之外，还会有其他的上呼吸道疾病。

北京大学第一医院感染疾病科主任 王贵强：我们还是强调对重症的高风险人群，老年人、高龄老人没有打疫苗的，有基础病的，这样人群要特别关注。一旦出现感染，要及时到医院或者是在家里做抗原检测或者核酸检测，明确诊断以后早期干预。通过抗病毒治疗可以有效降低重症风险，同时也能缩短病程，减轻症状。对重症高风险人群，要强调感染以后早期氧疗，降低疾病进展的风险。对重症的高风险人群还要强调疫苗接种。

来源：央视新闻